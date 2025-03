Laura Escanes visita els camps florits d'Aitona per al rodatge d’un programa de televisió

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Els camps de fruiters en flor d’Aitona van ser ahir escenari d’activitat mediàtica de la mà de reconeguts rostres com Laura Escanes o Juliana Canet. La model i la presentadora, les dos influencers, van visitar aquest idíl·lic paratge per, d’una banda, donar el tret de sortida al rodatge de la nova temporada de La Travessa, el programa de TV3 que presenta Escanes i que en la pròxima edició recorrerà les comarques de Lleida, i per l’altra, fer una entrevista en el marc del programa a Catalunya Ràdio, Que no surti d’aquí, que presenta Canet.

Una trobada entre dos de les veus més reconegudes de l’escena digital catalana que va afegir encara més atenció a una destinació que s’ha convertit en referència del turisme de fruiters florits.

El dia no només va ser de flaixos i xarxes socials, sinó també de trobades institucionals. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va visitar la localitat per conèixer de prop la realitat del sector agrícola. Acompanyat per l’alcaldessa Rosa Pujol i altres autoritats locals, va firmar el llibre d’honor i va debatre sobre els desafiaments i oportunitats de l’agricultura.

Després del recorregut per les cooperatives i societats agràries de transformació del municipi, va fer una parada a la I Fira Agroalimentària Aitona, Amb Molt de Gust, que se celebra al poliesportiu municipal fins al 23 de març.

En aquest certamen, els productors locals exhibeixen els seus productes de proximitat, destacant la riquesa gastronòmica del municipi en el marc del projecte Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025. El conseller va acabar la jornada amb una visita als fruiters florits.