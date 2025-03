El pa, al Casal Cívic al tancar l’única botiga

L’agutzil i la tinenta d’alcalde del Soleràs venen el pa als veïns, després que tanqués dissabte passat l’única botiga del municipi, ubicada a la seu de la cooperativa. “Teníem clar que no podíem deixar d’oferir aquest servei”, va explicar l’alcalde de la localitat, Manel Marsan. “El pa ens el porten de la panificadora d’Artesa de Lleida i el venem al Casal Cívic els dilluns, dimecres, divendres i dissabtes des de les 11.00 fins a les 12.00 hores.”

Malgrat que diverses persones s’han interessat a reobrir la botiga del Soleràs, encara no s’ha aconseguit tancar cap tracte i l’establiment roman de moment tancat. “No som l’únic poble que s’ha vist obligat a gestionar la venda de pa, però hem d’enginyar-nos-la per aconseguir-ho”, va assenyalar el primer edil.

En set municipis de les Garrigues només hi ha un establiment comercial obert, mentre que en altres com els Omellons o Fulleda no en tenen cap. Un estudi encarregat pel consell comarcal va alertar en el seu dia del tancament progressiu d’aquests serveis. Ho va atribuir a factors com canvis en els hàbits dels consumidors, la competència que exerceixen els supermercats, el creixement de les vendes online i la falta de relleu generacional a les botigues. Aquesta situació es dona també en nombrosos municipis d’àmbit rural en el conjunt de les comarques de Lleida.