El fons per mitigar l’impacte de tancar càmpings per risc per inundació no indemnitzarà els propietaris

El decret llei de la Generalitat per revisar el risc per inundació dels càmpings i tancar-los totalment o parcialment quan no sigui possible aplicar mesures preventives ha entrat aquest divendres en vigor. Es va publicar ahir al Diari Oficial de la Generalitat juntament amb l’acord que crea el fons per mitigar l’impacte econòmic que suposi el tancament de places d’acampada. Aquest fons no indemnitzarà els propietaris afectats per la reducció o la clausura dels seus càmpings, sinó que s’utilitzarà per afavorir la creació o ampliació d’empreses turístiques, a través de concursos públics per adjudicar ajuts als quals qualsevol es podrà presentar.

L’absència de compensacions per als propietaris de càmpings afectats per tancaments va provocar ahir sorpresa en el sector, que va poder conèixer a la fi el text de la nova normativa. A finals de l’any passat, la Generalitat havia apuntat la possibilitat d’expropiar terrenys d’àrees d’acampada amb risc per inundació, una cosa que no s’esmenta al decret llei ni tampoc en l’acord per mitigar l’impacte dels tancaments.

L’Associació de Càmpings de Lleida va expressar ahir el rebuig a aquesta normativa i va lamentar que la Generalitat “en cap moment no es compromet a fer inversions” en matèria de seguretat en zones inundables. “Prefereixen amenaçar-nos amb tancaments sense compensacions, encara que tinguem diferents autoritzacions administratives, i ajudar que altres persones obrin altres establiments per compensar”, va dir. L’entitat estudia recórrer aquesta nova normativa i reclamarà als partits amb representació al Parlament que no la convalidin com a llei d’aquí a un mes. Considera que genera “indefensió” en el sector i va proposar com a alternatives des de plans d’autoprotecció a cada càmping fins al desplegament de sistemes d’alerta davant de creixements als rius.

La Generalitat preveu fer servir part de la recaptació de la taxa turística per dotar el fons, que es complementarà amb línies de crèdit. Després de la publicació del decret llei, el Govern haurà de constituir les dos comissions que gestionaran el procés de revisió del risc d’inundació als càmpings. Es preveu portar a terme les primeres abans de l’estiu, però l’administració catalana no ha aclarit encara quant tardarà a completar-les. El decret llei elimina els plans urbanístics com a via per regularitzar càmpings, una cosa en la qual treballen 40 àrees d’acampada lleidatanes.

Reclamen inversions per millorar la seguretat

L’Associació de Càmpings de Lleida ha proposat en diverses ocasions a la Generalitat que cada càmping es doti d’un pla d’autoprotecció. L’entitat destaca que el risc per inundabilitat es pot reduir també amb inversions que van des de millores a la xarxa de radars meteorològics per fer previsions del temps més precises fins a la instal·lació de sensors als rius per alertar davant d’avingudes.

Revisar les àrees derisc per inundació

L’associació reclama també revisar el mapa de zones inundables amb estudis topogràfics més detallats, una cosa que anys enrere va permetre que diversos càmpings d’Aran evitessin el tancament. “Estem condemnant espais amb estudis desactualitzats i dades desproporcionades”, va advertir l’entitat.

Els ajuntaments, a càrrec dels tancaments

El decret llei estableix que els ajuntaments hauran d’executar les resolucions de tancament total o parcial de càmpings. Si no ho fan, la Generalitat actuarà de forma subsidiària.