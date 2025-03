Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra també patrullaran a Balaguer

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d’Esquadra, popularment coneguts com a antiavalots, també patrullaran a Balaguer. Així ho va anunciar aquest dijous la Paeria després de la reunió que van mantenir la primera edil, Lorena González, i el paer de Seguretat, Jesús Cienfuegos, amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. D’aquesta forma, els antiavalots reforçaran la seguretat.

Val a recordar que els Mossos han posat en marxa a la Regió Policial Ponent un pla pilot de l’ARRO que consisteix a dividir les unitats que habitualment es desplacen en furgonetes. Ara també patrullen amb equips de tres agents (trinomi) i van en totterrenys en aquells punts on es registren més delictes, com va avançar SEGRE dimecres.

Durant la reunió, que va tenir lloc dimarts a Barcelona, la Paeria va informar la responsable d’Interior de “qüestions preocupants” com l’ocupació d’habitatges, el tràfic de drogues i comportaments incívics, especialment en zones concretes de la ciutat, com el Centre Històric i la zona compresa entre el carrer Urgell i la carretera de Camarasa, entre altres. També van informar que s’han detectat grups de joves que es dediquen a assaltar gent gran, robant-los la bossa d’una estrebada, i fins i tot fent-los caure. En aquest sentit, Parlon va proposar impulsar diferents mesures, entre les quals es contempla una resposta de reforç d’actuacions que tindran continuïtat en el temps a través de l’ARRO. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra també treballaran conjuntament per proposar solucions efectives com la instal·lació de càmeres de seguretat, tant de lector de matrícules com de vigilància en zones conflictives.

L’inspector en cap Robert Vieites, cap de l’ARRO a Ponent, va explicar a aquest diari que l’objectiu és “ser més eficients i polivalents, tenir una reacció més immediata i aconseguir un efecte dissuasiu”.