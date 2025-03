La Cova dels Vilars o Vilasos, a Os de Balaguer, amb pintures rupestres amb més de 4.000 anys d’història, forma part del conjunt d’art rupestre de l’arc mediterrani de la península Ibèrica, declarat Patrimoni de la Humanitat el 1998. La cova no té més de 60 metres quadrats, però s’hi han identificat fins a 28 figures o traços. En tot el seu conjunt, es conserven tres grups de figures especialment significatives pel seu contingut, des d’una escena de dansa a un altre grup format per cercles que es creu que és una representació heliolítica, de tribut al sol i una escena de caça. No obstant, Os de Balaguer no destaca només per la Cova dels Vilars com a conjunt de l’art rupestre, també té l’Abric del Francès i una altra gruta prehistòrica. Tot això ha portat el municipi a crear una ruta senyalitzada que recorre alguns dels jaciments d’art rupestre més emblemàtics.

L’alcaldessa d’Os de Balaguer, Estefania Rufach, va apuntar que, després de fer una investigació rigorosa en diferents punts del municipi, els arqueòlegs han descobert noves pintures rupestres, difícils de veure, que “seria interessant posar en valor”, va dir. Va afegir que tot això ha propiciat la creació d’una marca turística pròpia: Os de Balaguer, Territori rupestre, que també inclou aquests nous vestigis de l’època prehistòrica.

Demà es portarà a terme una visita per la ruta senyalitzada que recorre aquests jaciments per explorar el ric patrimoni del municipi. L’activitat s’iniciarà a les 11.00 a la biblioteca Muriel Casal, on està prevista una xarrada de les arqueòlogues Jezabel Pizarro, María Martínez i Laura Pinto. Després, els participants podran visitar dos dels espais més destacats i conèixer la seua importància al territori: l’Abric del Francès i la ja coneguda Cova dels Vilars.