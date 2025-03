Balaguer aposta pels serveis, el comerç i la gastronomia a la Fira Q

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Balaguer celebrarà la Fira Q, el certamen multisectorial de la capital de la Noguera, els pròxims 26 i 27 d’abril. El comerç i els serveis seran dos dels sectors amb més presència en el certamen i durant dos dies, els expositors presentaran els seus productes, oferiran demostracions, tallers, showcooking i xarrades, a més de desfilades de moda organitzades pels comerços de la capital.

Aquest any el certamen continuarà comptant amb un espai dedicat als animals de companyia i també es faran xarrades sobre nutrició i benestar animal. La restauració i el lleure prendran força en aquesta edició amb la novena convocatòria del concurs de cuina Josep Maria Morell, De la nostra terra al plat, que se celebrarà diumenge i en la qual, coincidint que Catalunya ostenta la distinció de Regió Mundial de la Gastronomia, es demanarà una recepta sobre la cassola de tros. A més, no faltaran una quinzena de forners de la comarca que participaran en la Mostra Nacional de Coques de Recapte, que està organitzada per l’Associació Gastronòmica i Cultural Comtat d’Urgell.

El certamen vol consolidar el Saló de l’Energia i l’Eficiència Energètica a través de la CEI, l’Energy Hublab i l’oficina de Transició de la Noguera. La fira serà inaugurada pel conseller d’Empresa, Miquel Sàmper, i la tancarà el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.