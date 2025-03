La UE permetrà conduir cotxes i camions a partir dels 17 anys amb un adult expert

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Unió Europea (UE) va acordar ahir rebaixar l’edat per conduir als 17 anys. Concretament, el Consell i el Parlament Europeu van assolir una entesa provisional per avançar l’edat per conduir turismes i camions als 17 anys si el conductor va acompanyat d’un adult “amb experiència”. La nova directiva sobre permisos de circulació també col·loca les bases per al carnet digital europeu, que la UE vol tenir llest per a finals del 2030. Aquest, que comptarà amb una versió física, serà reconegut en tots els estats membre i serà vàlid per conduir turismes i motocicletes durant 15 anys a partir de la data d’expedició.

El Consell de la UE i el Parlament Europeu ara han d’aprovar respectivament la nova normativa. Els estats membre tindran quatre anys per traslladar la nova directiva a la seua legislació. Els canvis també preveuen normes més estrictes als conductors novells almenys en els primers dos anys. Amb aquesta mesura, es busca reduir el risc d’accidents entre els novells, ja que dos de cada cinc col·lisions mortals impliquen xòfers menors de 30 anys.

A més, també vol abordar l’escassetat de conductors en sectors professionals. Així, preveu ajustaments per facilitar als ciutadans l’obtenció del permís quan resideixin en un estat membre diferent del de la seua nacionalitat.

En canvi, la proposta per reduir la validesa del carnet a les persones grans a cinc anys no ha prosperat i la directiva només exigeix que els conductors “omplin una autoavaluació” sobre les seues aptituds físiques i mentals abans d’obtenir el permís i en cada renovació. De tota manera, a Espanya la renovació ha de fer-se cada cinc anys a partir dels 65.

Respecte a conduir després de consumir alcohol, el text anima a fixar una “tolerància zero”. Val a recordar que a Espanya està previst que aquest any es rebaixi la taxa màxima de 0,25 mg/l a 0,10 mg/l.

Les autoescoles dubten aplicar-ho a vehicles pesants

Les autoescoles veuen bé la proposta de la UE sempre que vagi acompanyada d’una formació pràctica mínima.

En aquest sentit, el lleidatà Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC), va explicar que “hi ha alguns països com França o Alemanya que ja ho estan aplicant. El que seria necessari és que sigui obligatori que hi hagi una formació pràctica mínima com és el cas de Portugal que són entre 28 i 32 hores i més de 500 quilòmetres. Estem a l’expectativa de veure com s’acabarà aplicant a Espanya”. En canvi, Viladrich va afirmar que “tenim cert recel i ens genera certs dubtes que als 17 anys ja es pugui conduir un camió perquè és molt més perillós que un turisme. La formació és molt important”.