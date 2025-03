Els rebuts municipals de la llum a Seròs, a la mínima expressió

L’ajuntament de Seròs espera reduir la factura municipal de la llum a la mínima expressió a partir d’aquest mateix any. Per fer-ho, ha posat en marxa un projecte per cobrir entre el 80% i el 90% del consum dels edificis públics i de l’enllumenat del poble a través de cinc instal·lacions de panells solars. Les desplegarà en els pròxims mesos a les teulades de la seu del consistori, del recinte de les piscines, de l’escola Miquel Baró Daban, del poliesportiu i del cementiri. Està previst que les obres surtin a concurs el pròxim mes d’abril.

A més dels edificis on estaran instal·lades, les plaques fotovoltaiques hauran de subministrar també electricitat a altres equipaments com l’alberg, el camp de futbol, la guarderia i el tanatori.

Tot això seguirà rebent subministrament de la xarxa elèctrica a les nits i quan el consum superi la producció dels panells solars. Aquests, al seu torn, injectaran a la xarxa els excedents d’energia que generin en les hores de més rendiment, a fi de deduir-los de l’import de la factura de la llum que paga l’ajuntament.

La memòria del projecte apunta a un estalvi anual de més de 100.000 euros per a les arques municipals en rebuts de la llum. Es tracta d’un benefici que l’ajuntament espera obtenir des del primer any, ja que no ha d’amortitzar la inversió: els més de 700.000 euros que costaran les cinc instal·lacions d’autoconsum solar estan subvencionades al 100% pels fons Next Generation de la UE. Altres actuacions per estalviar energia que projecta l’ajuntament es beneficien també d’aquests ajuts (vegeu el desglossament).

La documentació del projecte apunta a un estalvi energètic d’una mica més del 70% en el consum elèctric municipal mitjançant els panells solars. Tanmateix, l’alcalde, Josep Antoni Romia, va explicar que aquesta estimació es va portar a terme abans que l’ajuntament substituís l’antic enllumenat públic per un altre amb llums led, el consum d’energia del qual és molt inferior. Per aquesta raó, el primer edil creu que les instal·lacions de panells solars permetran assolir un estalvi superior a l’inicialment previst, d’entre el 80% i el 90%.

Obres per reduir el consum d’energia

A més de desplegar panells solars, l’ajuntament de Seròs té previstes altres obres subvencionades amb fons Next Generation de la UE que tenen com a finalitat reduir el consum d’electricitat i combustibles fòssils. Es tracta d’actuacions per millorar l’aïllament tèrmic d’edificis municipals, per dotar-los de sistemes de climatització de baix consum amb aerotèrmia i fins i tot convertir en zona de vianants carrers. L’alcalde va apuntar la possibilitat que algunes no puguin portar-se a terme al no poder completar-les en el termini establert per justificar els ajuts.

L’estalvi d’energia, una nova moneda

L’estalvi d’energia és una nova moneda que ajuntaments de Lleida han començat a vendre. El de Sudanell és pioner a subhastar el que ha obtingut mitjançant obres per guanyar eficiència energètica, mentre que altres com el Palau d’Anglesola i Soses es plantegen fer-ho (com va avançar SEGRE diumenge). Comercialitzadores elèctriques adquireixen i certifiquen aquest estalvi per reduir l’aportació anual al Fons d’Eficiència Energètica que els exigeix l’Estat. L’ajuntament de Seròs no ha valorat per ara participar en aquest mercat.