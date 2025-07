L’aeroport de Lleida-Alguaire acull les primeres proves de vol amb energia elèctrica generada des d’una estació mòbil

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L'Aeroport de Lleida-Alguaire ha acollit aquest dijous les primeres proves de vol amb energia elèctrica generada mitjançant el sistema Nomad, una estació de servei mòbil innovadora. Aquest dispositiu, creat per l'empresa catalana Methanol Reformer SL, és capaç de transformar metanol renovable en hidrogen o electricitat, funcionant com una hidrogenera o electrolinera ambulant sense necessitat de connexió a la xarxa elèctrica.

El vol experimental s'ha realitzat amb l'única avioneta elèctrica disponible actualment a Catalunya, propietat de l'Aeroclub de Barcelona-Sabadell. A més de les proves aèries, l'empresa també ha aprofitat la jornada per realitzar tests de càrrega amb un automòbil d'hidrogen de l'empresa Evarm, demostrant la versatilitat del sistema.

"És un vol sostenible 100%", ha destacat en Jordi Candela, director general d'Aeroports de Catalunya, qui ha explicat que aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia de l'aeroport lleidatà per crear un ecosistema d'empreses tecnològiques orientades a l'aviació sostenible. "És una finestra d'oportunitats per empreses que volen testejar els seus productes", ha afegit.

Un sistema innovador per a la mobilitat sostenible

El sistema Nomad ha estat desenvolupat per proporcionar avituallaments amb combustibles sostenibles a qualsevol indret i moment, oferint una solució flexible, eficient i independent. Aquesta tecnologia representa una passa important en la descarbonització del transport aeri, en línia amb els objectius d'Aeroports de Catalunya per desenvolupar solucions de baixes emissions.

Característiques de l'avioneta pionera

L'aeronau utilitzada en les proves és la primera elèctrica arribada a l'Estat espanyol i compta amb la certificació de l'Agència Europea de Seguretat Aèria. Segons ha explicat Rafael Molina, cap d'instrucció de l'Aeroclub Barcelona-Sabadell, es tracta d'un aparell de dues places "molt eficient per les seves ales llargues". L'avioneta disposa de dues bateries estratègicament ubicades —una al morro i una altra darrere els seients— i actualment s'utilitza per a vols locals d'aproximadament 40 minuts i per a la formació de pilots.

Perspectives de futur a Lleida-Alguaire

La jornada ha servit com a punt de trobada per a empreses del sector dels nous combustibles, que han pogut comprovar l'eficàcia d'aquest sistema d'abastiment innovador. Els clients potencials d'aquesta tecnologia a l'aeroport lleidatà inclouen escoles de vol, universitats especialitzades en enginyeria industrial, energia o medi ambient, així com empreses del sector de l'electricitat i l'hidrogen que poden treure profit d'aquest sistema mòbil desenvolupat per Methanol Reformer.