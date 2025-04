Els nens, protagonistes de la mostra PlaymobilDeu menors de la localitat, els autors de les maquetes

Publicat per NURIA GARCÍA MACIAS Creat: Actualitzat:

Torre-serona celebrarà la tercera edició de l’Exposició del col·leccionisme de Playmobil, durant aquest cap de setmana, el 5 i 6 d’abril. El certamen estarà organitzat per l’associació Playchic, en col·laboració amb 25 empreses locals.

Deu nens i nenes d’entre 4 i 12 anys muntaran les maquetes sense ajuda d’adults per primera vegada en aquesta edició. La presidenta de Playchic, Sílvia Caravaca, va explicar que els participants utilitzaran per a aquesta finalitat el seu propi material. “Són ells els que han dissenyat els diorames i aquesta fira és per a ells”, va concloure.

A part de l’exposició, els visitants podran gaudir d’un taller de muntatge de diorames, un altre de macramé i pintacares. La novetat d’enguany serà la zona de matalassos ubicats al costat del servei de bar. L’accés al recinte serà gratuït i estarà obert des de les 10.00 fins a les 14.00 hores, i a la tarda de les 16.00 a les 20.00 hores.

L’alcalde de Torre-serona, Agustí Jiménez, va agrair la col·laboració i suport de les empreses. D’altra banda, Josep Hernández va afegir que aquesta fira fomenta la creativitat i permet que els joves vegin més enllà d’una pantalla.