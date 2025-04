El Pirineu lleidatà, zona d'entrenament per a militars de l'Exèrcit

Publicat per redacció / acn Imatges: Brigada Logística del Ejército de Tierra Creat: Actualitzat:

Onze efectius de l'Exèrcit de Terra realitzen aquests dies un intens entrenament a la Val d'Aran com a preparació per a la seva propera missió a l'Antàrtida, on donaran suport logístic i tècnic a equips de recerca científica. Els responsables militars han seleccionat estratègicament la zona de Cavallers, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, així com l'àrea de Beret, per les seves condicions climàtiques que simulen l'entorn extrem on treballaran.

Des del 31 de març, els exercicis s'han centrat en perfeccionar coneixements teòrics i pràctics en condicions de fred, neu i gel. A l'alta muntanya aranesa han realitzat pràctiques de salvament en casos d'hipotèrmia i tècniques d'encordament glacial, preparant-se per afrontar les dures condicions antàrtiques, que inclouen temperatures de fins a 20 graus sota zero, vents de 70 quilòmetres per hora i la proximitat a un volcà actiu.

El destí final d'aquest equip multidisciplinari serà la Base Antàrtica espanyola 'Gabriel de Castilla', situada a l'Illa Decepción, on hauran d'aplicar tots els coneixements adquirits durant aquesta fase preparatòria.

Entrenament específic per a condicions extremes

El brigada Luis Montoya ha explicat que durant aquestes jornades han realitzat extensa preparació sanitària per adaptar-se a les condicions que trobaran a la glacera. "Som conscients que les característiques meteorològiques que trobarem a l'Antàrtida seran més extremes, però les de l'Aran són força similars", ha assenyalat Montoya.

L'equip ha desenvolupat un programa complet d'entrenament que inclou pràctiques en primers auxilis, utilització de GPS, elaboració de nusos, ús de material específic de muntanya, ancoratges a la neu i muntatge de tendes, totes elles habilitats imprescindibles per garantir la seguretat i l'eficàcia de la missió.

Suport integral als equips de recerca

El comandant Javier Abizanda, cap de l'expedició, ha comparat la base antàrtica amb un refugi de muntanya, destacant que la seva principal missió és "facilitar tot el que necessitin els investigadors per fer la recerca, des d'alimentació a suport en els trasllats". Aquest objectiu explica la composició multidisciplinària de l'equip, format pel comandant, el responsable de logística i especialistes en sanitat, medi ambient, navegació, comunicació, motors, instal·lacions i alimentació.

Abizanda ha subratllat que, tot i que cada militar és expert en la seva àrea, tots han d'estar capacitats per realitzar qualsevol de les tasques necessàries, garantint així la flexibilitat i resiliència de l'equip en condicions d'aïllament.

Per la seva banda, el tinent José Antonio Sebastian ha volgut posar en valor l'alt nivell científic de les recerques que es desenvolupen a l'Antàrtida, reforçant la importància de la missió de suport que realitzaran.