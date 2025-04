Militars s’entrenen a la neu del Pirineu abans de viatjar a l’Antàrtida

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Onze militars de l’Exèrcit de Terra s’entrenen a la neu del Pirineu de Lleida abans d’emprendre un viatge a l’Antàrtida. S’instal·laran a la base espanyola Gabriel de Castilla, a l’illa Decepció, i brindaran suport als equips científics que hi investiguen. Els preparatius van començar el 31 de març passat i s’han desenvolupat des d’aleshores en zones com Beret i Cavallers, al Parc Nacional d’Aigüestortes, elegides per les seues condicions de nevades i baixes temperatures.

La preparació dels militars al Pirineu de Lleida inclou aquests dies pràctiques de salvament en casos d’hipotèrmia, d’orientació i de maneig de material específic de muntanya, com ancoratges per a la neu i muntatge de tendes de campanya, entre altres matèries. Les condicions climàtiques que trobaran a l’Antàrtida seran molt més extremes, amb temperatures de fins a 20 graus sota zero i vents de fins a 70 quilòmetres per hora. A tot això, se sumarà el risc d’establir-se en una base pròxima a un volcà actiu.

El comandant Javier Abizanda va comparar ahir la base espanyola de l’Antàrtida amb un refugi de muntanya i va detallar que la tasca dels militars consistirà a facilitar la investigació als científics, fent-se càrrec de qüestions com l’alimentació i d’acompanyar-los en els seus desplaçaments. Per aquesta raó, els militars que s’entrenen aquests dies al Pirineu conformen un equip multidisciplinari. Inclou el comandant, un responsable de logística i personal especialitzat en qualitat, medi ambient, navegació, comunicacions, motors i alimentació. Abizanda va apuntar que, si bé hi ha un expert en cada una d’aquestes matèries, tots els membres de l’equip han de saber desenvolupar les tasques dels altres.

Per la seua part, el brigada Luis Montoya va explicar que han rebut preparació sanitària adaptada a les condicions climàtiques que trobaran una vegada siguin a l’Antàrtida i han practicat encordaments per acompanyar els científics en els desplaçaments. Va afegir que és “conscient” que la meteorologia serà molt més extrema que la del Pirineu, però va valorar que són “similars” a les d’Aran.