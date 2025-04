Parxís amb valors positius

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Ferran Aguilar, el pare de David Aguilar, més conegut com a Hand Solo, ha creat un joc per lluitar, d’una manera lúdica i educativa, contra el bullying. L’han batejat com a Bullying Pursuit, el nou parxís de Hand Solo & Friends, que promou valors positius i que el cap de setmana van presentar en el marc del Festival del Joc del Pirineu.

El joc de taula parteix d’una partida de parxís.

Sí, està fet de manera expressa. És un joc mil·lenari que tots hem tingut a casa i que, si t’ho pares a pensar, promou el bullying, l’assetjament i la competitivitat. Els jugadors es maten, s’envien els uns als altres a casa. Manifesten i senten satisfacció per aquesta regla, que a més es premia comptant 20 caselles per avançar cap a la meta. És un joc de la infància que pot ser el causant dels nostres comportaments. Per això vam decidir crear un parxís que promogués valors positius.

Com funciona?

Els colors són els mateixos que els de les pròtesis del David, per motivar els petits que estableixin admiració per ell. I hi ha un cinquè jugador, el monstre del bullying. Els participants s’han d’ajudar per erradicar el monstre que els assetja.

Han anat més enllà de crear un joc de taula i també han decidit crear un videojoc. Amb quina intenció?

Perseguint el mateix objectiu de lluitar contra el bullying però el videojoc naix per entrar a les aules. Volem que sigui un recurs lúdic i educatiu per a les escoles, que transformi en positiu un instrument com la digitalització, que aparentment és tan negatiu. Així, els alumnes podran fer competicions dins del mateix centre però també tindran la possibilitat de competir amb altres escoles amb un objectiu que comparteixen i que els és comú, erradicar el bullying.

Han aconseguit posar sobre la taula un tema tabú com el bullying.

El més interessant és que potser un dels alumnes que s’assegui a jugar pot ser un assetjador que pot acabar posicionat com el guanyador de la partida. Si aconseguim generar-li un conflicte intern de comportament respecte a la seua pròpia personalitat i veure que obrant en positiu pot obtenir més beneficis que obrant en negatiu respecte als altres, haurem guanyat la partida.

Quan estaran disponibles?

El joc de taula l’està ultimant l’editorial Falomir Juegos de València i esperem poder tenir-lo disponible aquest mateix any, abans d’acabar aquest any 2025. El joc online l’està desenvolupant Gammera Nest i el tindrem disponible abans, esperem que en un màxim de quatre mesos.

D’altra banda, serà un gran èxit perquè naixen de la història real de Hand Solo, una història de superació personal i familiar, i no d’una empresa o d’una agència de màrqueting amb la necessitat de crear productes comercials.