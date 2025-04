Un poble de Lleida vol batre el rècord Guinness de bombolles de sabó flotant a l'aire al mateix temps

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El municipi de Montgai es prepara per intentar batre un rècord Guinness amb un desafiament ambiciós: fer flotar en l’aire un milió de bombolles de sabó alhora. Aquesta localitat catalana, reconeguda oficialment com a 'Poble d’Ofici Singular del Sabó' des de 2017, efectuarà aquest diumenge una prova preliminar denominada "Ensabonada" dins de la 16a edició de Net, la Fira del sabó i la cosmètica natural que se celebra anualment en el municipi.

Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, ha explicat als mitjans que l’esdeveniment d’aquest diumenge servirà com a assaig general i entrenament per al futur intent oficial. "El que intentarem és fer milers i milers de bombolles al mateix moment, però no aquest any, perquè no vam poder inscriure’ns a temps, però sí que farem la prova prèvia per intentar-ho l’any que ve", ha assenyalat Gilabert. El repte oficial està programat per a 2026, quan el municipi espera aconseguir aquest peculiar reconeixement internacional.

Per garantir la precisió i fiabilitat del desafiament, els organitzadors faran servir tecnologia específica capaç de mesurar la quantitat exacta de bombolles en l’aire. A més, tots els participants en l’"Ensabonada" rebran un aparell especial per generar bombolles i un impermeable per protegir-se durant l’activitat massiva.

Montgai i la seua tradició centenària en l’elaboració de sabó

La Fira del Sabó de Montgai va nàixer el 2008 amb un clar propòsit: recuperar i posar de relleu la tradició sabonera del poble, que es remunta al segle XIX. Aquesta herència cultural va ser oficialment reconeguda el 2017 quan la Generalitat de Catalunya va atorgar a Montgai la distinció de 'Poble d’Ofici Singular del Sabó', un reconeixement que certifica la importància històrica d’aquesta activitat artesanal a la localitat.

Entre les activitats més destacades de la fira es troba la demostració de l’elaboració del sabó artesanal de caldera, un procés tradicional que utilitza oli reciclat i es realitza seguint mètodes ancestrals transmesos de generació en generació. Aquest any, com és habitual, les mestres saboneres de Montgai seran les encarregades de mostrar aquest procés artesanal a tots els visitants.

Durant la presentació oficial de la mostra, que va tenir lloc aquest dimarts en la Diputació de Lleida, Teresa Solé, mestra sabonera de Montgai, va revelar un dels secrets més ben guardats de l’ofici: la importància del greix del pernil com a ingredient essencial per aconseguir que el sabó adquireixi un to blanc perfecte, una característica molt apreciada en la saboneria tradicional.

Una fira que combina tradició i innovació

A la Sala del Sabó, espai destacat de la fira, els visitants podran conèixer de primera mà com es realitzava antigament tot el procés d’elaboració, des de la recollida de les morques (residus) d’oli dels molins i les cases, fins la recol·lecció de la planta de la barrella, utilitzada tradicionalment per fer lleixiu, un component imprescindible en l’elaboració del sabó artesanal.

Juntament amb aquestes demostracions tradicionals, la fira comptarà amb la presència de l’Obrador d’Artesans Saboners de Catalunya, que reunirà més de 28 professionals del sector que elaboren i comercialitzen els seus productes amb marca pròpia. Aquests artesans oferiran una àmplia varietat de sabons de tocador i productes de cosmètica natural, combinant les tècniques tradicionals amb innovacions contemporànies.

La programació de la fira inclou a més diversos tallers previs d’elaboració de sabó impartits per les mestres saboneres locals, així com jornades tècniques organitzades per l’Associació d’Artesans Saboners de Catalunya, que tindran lloc dissabte vinent i on s’abordaran aspectes tècnics i novetats del sector.

Per què les bombolles de sabó desperten tant interès?

L’estructura d’una bombolla de sabó és sorprenentment complexa: es compon d’una fina capa d’aigua atrapada entre dos capes de molècules de sabó. La tensió superficial fa que aquesta pel·lícula adopti la forma esfèrica, que és la que minimitza la superfície per a un volum donat. Els colors iridescents que podem observar a les bombolles es deuen a la interferència de la llum en travessar les fines capes de sabó, un fenomen òptic similar a què produeix l’arc de Sant Martí.