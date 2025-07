Comença la construcció del primer institut de Bellver

Maquinària a la zona on s’iniciaran les obres aquesta setmana. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

El departament d’Educació ha començat les obres d’ampliació de l’escola Mare de Déu de Talló de Bellver per convertir-la en una escola institut. En un terreny cedit per l’ajuntament, contigu a l’edifici del centre de Primària, l’empresa encarregada de construir l’equipament va traslladar aquesta setmana la maquinària per començar el moviment de terres. L’edil d’Urbanisme, Josep Maria Roig, va explicar que les obres, que van a càrrec de la Generalitat amb una inversió de mig milió d’euros, estaran acabades aquest any. Finalitzaran, “com a màxim, el 27 de desembre”, de manera que els alumnes de Secundària començaran el curs de manera provisional en alguna de les aules que queden lliures de l’escola de Primària per traslladar-se, a començaments d’any, a les noves instal·lacions, va indicar.

Serà un institut d’una sola línia, amb 25 places per curs, i l’edifici anirà ampliant-se a mesura que vagi creixent, va assenyalar Roig. Quedarà connectat a través d’una de les actuals parets de l’escola, de manera que compartiran serveis com la biblioteca o el menjador.

L’institut donarà servei als prop de 150 estudiants que té actualment l’escola i a la ZER Baridà-Batllia, que engloba els centres de Lles, Martinet, Prats i Prullans. Així s’evitaran desplaçaments actuals fins als instituts de la Seu, Puigcerdà o Bagà.