El nou alberg per a temporers sense allotjament al Segrià s'ubicarà a Seròs i obrirà portes la setmana vinent
L'equipament se situa en un entorn apartat del nucli del municipi i acollirà treballadors els mesos de maig i setembre
El nou alberg temporal que el Govern obrirà per acollir temporers que no disposin d'allotjament durant la campanya de la fruita estarà ubicat al municipi de Seròs. Es tracta d'un equipament situat en un entorn "apartat" del nucli de la població i que estarà gestionat per una empresa privada.
Així ho han explicat aquest divendres la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de la primera reunió de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària. L'alberg, que oferirà 40 places, preveu obrir les portes els mesos de maig i setembre. L'equipament suposarà una alternativa al dispositiu habilitat al pavelló 3 de Fira de Lleida durant l'inici i el final de campanya.