La fira Viu l’Hort reforça el suport als productors de proximitat
L’ajuntament reivindica comprar articles locals perquè “són més frescos i generen una menor petjada ambiental”. Elevada afluència de visitants al certamen ahir a la plaça Sitjar
Castellserà va celebrar la setena edició de la fira Viu l’Hort el cap de setmana passat amb un balanç positiu i amb el seu objectiu complert: promocionar i reforçar els productors de proximitat. L’alcalde, Marcel Pujol, va posar èmfasi en “la importància de donar suport als productors del territori perquè al final són els que tenen cura del nostre entorn i els que contribueixen a mantenir vius els petits pobles on resideixen i tenen els seus negocis”.
Al seu torn, Noemí Canosa, la regidora d’Educació i Turisme organitzadora del certamen, va afegir que “és important fomentar la compra de productes de proximitat perquè es tracta d’aliments frescos, de més qualitat i amb una menor petjada ambiental, ja que són conreats, elaborats i distribuïts de forma local, reduint considerablement la distància entre el productor i el consumidor”.
La fira Viu l’Hort va centrar gran part de les activitats ahir diumenge a la plaça Sitjar, on hi havia una quinzena de parades de productors i artesans del territori, intercanvi de llavors i divulgació i promoció de l’horticultura. Al migdia va tenir lloc un tast de cerveses i formatges artesans, que va ser un gran èxit de participació.
Així mateix, es va habilitar un espai infantil amb diverses activitats i tallers per als més petits.
La jornada d’ahir va culminar amb un dinar popular preparat precisament amb aliments de productors locals, també amb 75 comensals, i un concert del grup Laportatil.fm. A primera hora també hi va haver un esmorzar popular.
Els veïns visiten la bassa de la modernització del Canal d’Urgell
Com a actes previs, la fira Viu l’Hort de Castellserà va organitzar divendres una xarrada sobre la modernització del Canal d’Urgell que contempla la construcció de diverses basses per emmagatzemar aigua, una de les quals al municipi, que va anar a càrrec de Xavier Díaz, director general de la comunitat de regants, i de Pere Bailon, cap de la modernització. Així mateix, dissabte es va organitzar una caminada popular fins a la nova bassa del Canal d’Urgell al terme municipal de Castellserà perquè els veïns poguessin veure les obres.