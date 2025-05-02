Sempre ens quedarà el cine París
La sala de Solsona va tancar el 2020 a causa de la pandèmia i ara la gestionen voluntaris. Va projectar el film ‘Casablanca’ dissabte passat, en una sessió que va reunir unes 250 persones
El Cine París de Solsona ha tornat a aixecar la persiana després que, el 2020, es veiés obligat a tancar per la pandèmia. Cinc anys després, va reobrir dissabte passat amb una gestió liderada íntegrament per voluntaris. La primera pel·lícula que s’ha projectat és Casablanca. Va reunir unes 250 persones, una mica més de la meitat de la capacitat de la platea, de 489 localitats. Diumenge el públic va poder veure Wolfgang.
El president de l’Associació d’Amigues i Amics del Cine París, Martí Abella, va afirmar que a Solsona “hi ha una emoció important” per la reobertura del cine. “És un equipament molt important per a la ciutat”, va remarcar.
Va ser inaugurat l’any 1964 de la mà de Fidel Codina, veí de la localitat. L’ajuntament col·labora ara assumint la meitat del cost del lloguer de la sala –15.000 euros–, mentre que l’altra meitat l’aporta l’entitat que gestionarà aquest equipament, que ja compta amb 150 voluntaris i 320 socis.
Que el Cine París de Solsona reobrís amb la projecció de Casablanca no és casualitat. Aquest clàssic de l’any 1942 dirigit per Michael Curtiz i protagonitzat per Humphrey Bogart i Ingrid Bergman inclou la mítica frase “Sempre ens quedarà París”. “La pel·lícula d’aquest cap de setmana de reobertura ha estat una elecció molt ideològica”, va confessar Abella.
La programació de la sala París es pot consultar al web www.cineparis.cat.