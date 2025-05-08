Més de dos milions per a la carretera de l’Espluga a Fulleda
La Diputació ha tret a concurs obres per valor de més de dos milions d’euros per a la millora de la carretera provincial LV-2012 entre els municipis de l’Espluga Calba i Fulleda. L’actuació inclou un tram d’uns quatre quilòmetres, en els quals s’han detectat esquerdes, fissures i enfonsaments del ferm. Està previst corregir aquestes deficiències, així com “eixamplar la calçada en alguns punts per millorar la circulació en doble sentit i la circulació viària”, segons la memòria del projecte.
Els treballs previstos inclouen també millores en el traçat, una revisió en els sistemes de drenatge i canvis en la senyalització i a les barreres de seguretat.
L’empresa adjudicatària de les obres disposarà d’un termini de 18 mesos per completar-les, segons consta al plec de clàusules de la licitació. Després de l’obertura del concurs, la Diputació rebrà ofertes d’empreses interessades a adjudicar-se el contracte fins a principis del proper mes de juny.
L’execució dels treballs requerirà portar a terme expropiacions de terrenys pròxims a la calçada, un procés actualment en tramitació.
D’altra banda, aquesta actuació en el tram comprès entre l’Espluga Calba i Fulleda surt a concurs quan ja s’han iniciat treballs de rehabilitació d’aquesta carreterra entre les Borges Blanques i la Floresta, que suposen una inversió de 586.905 euros.
En aquest sentit, la Diputació ja va executar fa poc més de tres anys un altre tram de la via entre l’Espluga Calba i la Floresta, amb una inversió de 2,6 milions. La carretera també va patir greus danys estructurals pel temporal de l’any 2019.