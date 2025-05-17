POLÍTICA
Dimiteix l’alcalde d’Almacelles pel bloqueig al seu govern després d’haver quedat en minoria
Joan Bosch passarà a l’oposició juntament amb la resta del grup de Pacte Local. Qualsevol aliança per formar una nova majoria al consistori requerirà un acord entre Junts i almenys dos partits més
L’alcalde d’Almacelles, Joan Bosch, va anunciar ahir la seua dimissió i preveu fer-la efectiva en un ple dimecres. A partir d’aleshores, ell i els altres dos membres del seu grup, Pacte Local (PL), passaran a l’oposició. Aquesta renúncia arriba després de mesos de bloqueig del govern local, format per PL i els dos regidors d’ERC. Han estat en minoria des de l’expulsió d’Almacelles en Comú l’octubre passat. Sobre el primer edil pesava també l’amenaça d’una moció de censura per part de l’oposició, que suma vuit dels tretze edils del consistori: Junts (4), PSC (2) i comuns (2).
El ple per formalitzar la renúncia de l’alcalde també haurà de fer efectiva la dimissió com a regidora d’Eva Quintana (PL). Ella sí que deixarà l’ajuntament i el seu relleu encara s’ha de determinar. El tinent d’alcalde d’ERC, Josep Torres, assumirà l’alcaldia accidental i haurà de convocar en un màxim de deu dies un altre ple per elegir el nou primer edil. Bosch va descartar que la seua formació formi part de qualsevol nova aliança de govern, després de mesos de rebuig frontal per part dels grups a l’oposició.
Bosch va difondre al migdia una carta de comiat als veïns. “Veient les dificultats creixents per tirar endavant una gestió eficaç al nostre municipi, i davant de la impossibilitat de donar resposta a les necessitats i problemes dels nostres conciutadans, hem decidit dimitir dels nostres càrrecs de govern”, explica en la missiva, en la qual promet exercir una oposició “constructiva i responsable”. El detonant de la renúncia va ser el ple de dilluns, en el qual els vots en contra de l’oposició van impedir aprovar modificacions pressupostàries necessàries per a l’activitat de l’ajuntament i projectes com un pla de seguretat viària.
La nova composició del govern és ara per ara una incògnita. Una nova majoria exigiria un acord d’almenys tres partits i haurà d’incloure necessàriament Junts. Si no n’hi hagués, l’alcaldia seria per als juntaires, la llista més votada el 2023, i Almacelles tindria un nou govern en minoria. Amb la dimissió de Bosch, Pacte Local es queda amb dos alcaldes a Lleida: Marc Solsona, a Mollerussa, i Rosa Pujol, a Aitona.
Un soci necessari i dos partits que no volen formar govern
Rumors sobre la dimissió de l’alcalde havien sonat amb insistència en els últims dies a Almacelles. Tanmateix, l’anunci de la renúncia ahir al migdia va agafar per sorpresa la resta de formacions polítiques de l’ajuntament. Està previst que iniciïn contactes en els propers dies per temptejar la possibilitat de pactar un nou govern, però qualsevol possible aliança parteix de dos limitacions. D’una banda, aconseguir la majoria absoluta amb set edils exigeix comptar amb els 4 de Junts, el grup més nombrós. La seua portaveu, Vanesa Olivart, va avançar que la militància local es reunirà per decidir què fer. D’altra banda, hi ha dos partits que no volen formar part del futur govern. Pacte Local afirma que estarà a l’oposició, mentre que Almacelles en Comú només està disposat a “donar estabilitat amb el nostre vot” al nou consistori “en temes d’interès per al municipi”, va afirmar la portaveu, Montserrat Cortasa. ERC, fins ara al govern, valorarà què fer mentre que el PSC ja va apuntar a entaular negociacions amb Junts “sense donar per descomptat que ells tinguin l’alcaldia”, va dir el portaveu, Òscar García, que va reivindicar la tasca dels socialistes a l’oposició.