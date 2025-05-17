Unes cent persones s'interessen pel nou Grau en Infermeria de la Universitat de Lleida al Pirineu, que oferirà 20 places el curs que ve
L'Institut de Tremp acollirà temporalment els estudiants, amb la idea d'ubicar-los a l'Hospital Comarcal del Pallars
Un centenar de persones ha assistit aquest dissabte a la jornada de portes obertes del nou Grau en Infermeria que la Universitat de Lleida (UdL) posarà en marxa al Pirineu a partir del curs que ve. En total s'oferiran vint places i, provisionalment, els estudiants ocuparan una part de les dependències de l'Institut de Tremp. L'objectiu, però, és que s'acabin traslladant a unes noves instal·lacions ubicades a l'Hospital Comarcal del Pallars, a la mateixa localitat. Una de les singularitats que tindrà aquest grau és que les pràctiques, a partir del tercer curs, també es podran dur a terme en centres sanitaris de Vielha, la Seu d'Urgell i Puigcerdà i que diverses institucions s'han compromès a oferir allotjament als alumnes que s'hi desplacin.
La degana de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la UdL, Judith Roca, ha explicat que estan molt satisfets amb l'interès que estan tenint els nous estudis al Pirineu i ha dit que es tracta d'un projecte "ambiciós" i que compta "amb molts elements que faran que sigui d'èxit". En aquest sentit, ha destacat el paper que han tingut les institucions del territori, a més de la feina feta per part de la universitat.
Roca ha explicat que el nou grau destaca pel fet de posar en valor la infermeria rural, un aspecte que el converteix en uns estudis singulars a Europa. La degana també ha ressaltat el fet que els estudiants podran fer pràctiques en pistes d'esquí i diversos entorns de muntanya, entre d'altres. Tot plegat, ha conclòs, amb un "desenvolupament competencial" dels alumnes equivalent al què obtindrien si estudiessin als campus de la UdL de Lleida o Igualada.
Per la seva banda, Ariadna Cirera, estudiant provinent de Lleida, veu com una oportunitat poder fer un grau d'Infermeria al Pirineu amb un grup de vint persones, ja que creu que l'atenció serà més individualitzada. Mentre, Laia Domènech, que ha vingut a les jornades de portes obertes des de Torres de Segre, assegura que li motiva la vida a l'entorn rural, ja que creu que li pot aportar molt a la seva experiència personal. Totes dues coincideixen, a més, que l'ambient d'aquesta zona és "molt més familiar" del que poden trobar a ciutats com Barcelona o Tarragona i que aquest element els pot ajudar a "crear més vincles"
Els estudis d'infermeria s'oferiran en horari de tarda i comptaran amb aules equipades amb espais de simulació clínica i tecnologia de realitat virtual. Cal tenir en compte que aquest serà el primer grau universitari de l'àmbit de la salut que s'implanta a l'Alt Pirineu i Aran, fet que suposa una oportunitat per formar professionals arrelats a aquest territori, amb coneixements de l'entorn rural i de les seves particularitats sanitàries i socials.