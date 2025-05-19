ART
L’Street Art premia ex aquo muralistes del Brasil i el Canadà
El jurat del IX Torrefarrera Street Art va decidir premiar ex aequo els murals L’escarabat del futur, de l’artista brasiler Guinr, i Transformació, del canadenc Ninehouse, per la seua qualitat artística i tècnica. Així, es repartiran el premi, dotat amb 1.200 euros. La decisió es va fer pública ahir durant el TastaJazz, la jam session que va tancar el festival, a la sala social de l’ajuntament.
El jurat va destacar que, en tots dos casos, “els murals finals superen amb escreix els esbossos presentats” i va subratllar el “domini tècnic excepcional, un gran capacitat de composició i una lectura simbòlica profunda, alineada amb l’esperit transformador i compromès del festival”. En aquesta edició han participat onze artistes i s’han creat nou murals (1.200 metres quadrats en total), dels quals tres han estat encàrrecs temàtics. Pròximament s’obrirà el termini de votacions per al premi del públic, dotat amb 600 euros, que es donarà a conèixer a finals d’aquest mes. Torrefarrera ja compta amb 81 obres d’art urbà que ocupen en global 7.000 m².