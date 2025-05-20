POLÍTICA
L'ajuntament d'Almacelles deu 70.000 € en rebuts de llum, gasoil, aigua i altres serveis
Acumulats des de fa mesos i impagats per la paralització del govern en minoria. L’oposició inicia contactes per formar govern al dimitir l’alcalde
L’ajuntament d’Almacelles té pendents de pagament factures per valor de més de 70.000 euros que corresponen a subministraments d’electricitat, aigua i gasoil per a automoció i calefacció, entre altres serveis bàsics. Aquests rebuts estan sense pagar des de fa mesos, malgrat que les arques municipals tenen els diners per fer-ho. Això és un efecte de la paralització del consistori des que, a finals de l’any passat, el govern local es va quedar en minoria amb cinc edils de Pacte Local (PL) i ERC davant vuit a l’oposició de Junts, PSC i Comuns (expulsats del govern el passat octuble). Aquesta situació va portar l’alcalde, Joan Bosch (PL), a anunciar la dimissió la setmana passada. Està previst que la formalitzi en un ple demà dimecres.
Les factures es van presentar fa menys de dos setmanes a l’oposició, en una junta de portaveus prèvia al ple del passat dia 12. L’equip de govern tenia intenció de portar el reconeixement extrajudicial d’aquest deute a la sessió plenària. Tanmateix, l’oposició va avançar que hi votaria en contra i l’alcalde va retirar aquest punt de l’ordre del dia del ple.
El grup del PSC va argumentar que la seua negativa a aprovar les factures es va deure al fet que eren despeses fetes contra el criteri de la interventora municipal. Per la seua part, Junts va lamentar que el govern no informés d’aquestes factures impagades fins que va convocar la junta de portaveus. L’alcalde va explicar que el servei d’Intervenció municipal els va requerir portar a terme processos de contractació per a despeses recurrents com el subministrament de combustible. “Vam demanar continuar fent-ho com fins ara mentre preparàvem les contractacions, però ho va rebutjar”, va dir Bosch. Va recalcar que “qui presta un servei a l’ajuntament ha de cobrar” i que no reconèixer el deute obre la porta a reclamacions dels proveïdors, “una cosa que no interessa a ningú”.
Diumenge passat, la gasolinera d’Almacelles on es proveeix la Policia Local va rebutjar omplir el dipòsit del cotxe policial després de mesos sense cobrar. “Jo mateix vaig dir al responsable que no subministrés mentre no li paguessin”, va afirmar Bosch. Els grups en l’oposició han iniciat contactes per temptejar la possibilitat de constituir un nou govern. Almacelles en Comú, que rebutja formar-ne part, va apuntar la possibilitat de donar suport a la investidura d’un alcalde de Junts si no és l’actual portaveu i exalcaldessa, Vanesa Olivart.