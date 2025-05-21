SALUT
Vielha reserva una partida de 600.000 euros per indemnitzar la mort d’un treballador per exposició a l’amiant
L’ajuntament reserva aquesta quantitat a l’espera del dictamen jurídic sobre la compensació per la mort d’un empleat per inhalació d’amiant en tasques municipals
L’ajuntament de Vielha ha accedit a indemnitzar la mort d’un empleat municipal com a conseqüència de la seua exposició a la feina a canonades de fibrociment, un material tòxic i prohibit des de fa anys al contenir amiant. A l’espera d’un dictamen que determini la quantia, ha reservat una partida de 600.000 euros amb aquesta finalitat.
L’ajuntament de Vielha e Mijaran indemnitzarà la mort d’un empleat municipal per exposició a la feina al fibrociment, un material tòxic i prohibit des de fa anys al contenir amiant. Així ho va confirmar l’alcalde, Juan Antonio Serrano (UA), que va explicar que el consistori atendrà una reclamació per via administrativa de la família del finat. La quantia a pagar encara està per determinar. El municipi ha sol·licitat un dictamen a la comissió jurídica assessora de la Generalitat per establir-la i, mentrestant, ha reservat amb aquesta finalitat una partida de 600.000 euros en el seu pressupost. Aquesta és una de les primeres indemnitzacions d’aquest tipus conegudes a Lleida.
El treballador mort exercia tasques de manteniment per a l’ajuntament de Vielha des de la dècada dels anys noranta. Entre aquests, hi havia la reparació de canonades de fibrociment, un material present encara avui a les xarxes d’aigua potable de nombrosos municipis de les comarques lleidatanes. Va morir l’any 2022 com a conseqüència de la inhalació de fibres d’amiant que conté el fibrociment per una malaltia pulmonar que estava ja reconeguda com a malaltia professional.
El consistori té ara sobre la taula una reclamació per part de la companyia asseguradora de la família i ha obtingut informes jurídics que li aconsellen indemnitzar. Per aquesta raó, l’ajuntament busca una solució acordada amb els afectats. Aquest procedir està en la línia de diferents sentències judicials que, els últims anys, han reconegut defuncions per exposició al fibrociment i han obligat a indemnitzar-les en diferents punts d’Espanya.
“Es van aplicar les mesures de seguretat establertes en cada moment, durant els anys noranta no existien algunes de les que avui són obligatòries per manipular fibrociment”, va afirmar l’alcalde, que va defensar que l’ajuntament va seguir en cada moment les normes de seguretat laboral. Un quart de segle després de la prohibició del fibrociment, centenars de milers de tones d’aquest material segueixen presents en gairebé tots els municipis de Lleida.
L’any 2023, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ratificar que la mort d’un extreballador del metro de Barcelona el 2019 es va deure a l’exposició a l’amiant en el seu lloc de treball.
D’altra banda, també el 2023, el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPV) va reconèixer en una sentència el dret a una pensió de viudetat derivada de malaltia professional per exposició a l’amiant.
Tanmateix, amb prou feines va rebre 389 sol·licituds per a aquests ajuts a les comarques lleidatanes. El Parlament tramita ara una llei per fer obligatòria la retirada que inclourà multes per als qui no ho facin.
Milers de tones sobre els caps i sota els peus
La prohibició total de l’amiant i de productes que en contenen com el fibrociment va arribar a Espanya l’any 2001. Tanmateix, aleshores estava ja molt estès en tota mena de construccions atesos el baix cost i l’alta resistència. Més de dos dècades després de la prohibició, les dades de la Generalitat apunten a l’existència de fibrociment en 34.289 cobertes d’edificacions distribuïdes entre gairebé tots els municipis lleidatans. Fins al mes d’abril passat, l’administració catalana tenia constància de la presència d’aquest material en 220 dels 231 municipis de les comarques de Lleida. Foradada, Oliola, Ivorra i Abella de la Conca lideren el rànquing de Catalunya de quilos d’amiant a les teulades per habitant, segons les dades del Govern, que apunten que Lleida capital en té més de 9.000 tones.
Les estimacions del Govern apunten a més de 160.000 tones d’aquest material tòxic només en edificacions de les comarques de Lleida. Tanmateix, la construcció de teulades no és l’únic ús que ha tingut. El fibrociment és també present a les canonades de la xarxa d’aigua potable de nombrosos municipis lleidatans. A Lleida ciutat, l’ajuntament estima que aquest material es troba en el divuit per cent de la xarxa municipal. Moltes de les obres que plantegen actualment els consistoris per millorar el proveïment de boca inclouen treballs per retirar conduccions de fibrociment.
Diverses sentències a Espanya obliguen a indemnitzar casos similars
La decisió de l’ajuntament de Vielha e Mijaran d’indemnitzar la família del treballador municipal mort arriba després que diferents sentències judicials hagin obligat a fer-ho en casos similars en diferents punts d’Espanya.
La retirada d’aquest material avança a poc a poc per l’elevat cost
Si el baix cost del fibrociment va disparar-ne l’ús durant la segona meitat del segle passat, ara la retirada avança a poc a poc perquè resulta car retirar-lo i gestionar aquest residu en condicions de seguretat. El cost de fer-ho s’estima entre 25 i 30 euros per metre quadrat. La Generalitat va elaborar el 2023 un pla per erradicar-lo completament per a l’any 2032, acompanyat d’una línia de subvencions per fomentar la retirada en edificis.