INFRAESTRUCTURES
La Generalitat clausurarà 6 abocadors en 10 anys en pobles de Lleida i portarà els residus a Montoliu i Tremp
Vol reduir del 30 al 10% les escombraries que arriben als abocadors i augmentar el reciclatge al 65%. Preveu tancar les instal·lacions de Balaguer, la Granadella, les Borges, Cervera, Tàrrega i Bellver
La Generalitat clausurarà en els pròxims deu anys sis abocadors de les comarques lleidatanes i preveu concentrar l’activitat en el de Montoliu de Lleida i Tremp al Pirineu. Així ho va avançar ahir el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Albert Planell, al congrés Recuwaste celebrat a Mataró on es va presentar el pla d’infraestructures de l’agència. L’objectiu del tancament és complir els requeriments de la Unió Europea en aquesta matèria i reduir del 31 per cent actual al 10 per cent el volum de residus que arriben als abocadors. Les plantes que es tancaran a Lleida seran les de la Granadella, les Borges Blanques, Cervera, Tàrrega, Balaguer i Bellver de Cerdanya.
Així mateix, la inversió necessària per tancar aquests abocadors i uns altres sis de la resta de comarques de Catalunya és de 100 milions d’euros. Per la seua banda, Planell va assegurar que “deixar de dependre dels abocadors obliga també a incrementar l’índex de reciclatge”. En aquest sentit, va apuntar que si els residus que van a aquestes plantes s’han de reduir fins al 10% en la pròxima dècada, el reciclatge ha de passar del 40 al 65% en el mateix període. Per aconseguir-ho s’hauran “d’impulsar canvis” en els processos productius per minimitzar la generació de residus.
Quant als abocadors que es tancaran, la majoria “han arribat al seu límit i són petits” i n’hi ha d’altres en què portaran a terme inversions d’ampliació i millora amb l’objectiu de “concentrar” l’activitat en menys espais i augmentar així l’eficiència. Així, en aquesta segona categoria estarien els de Montoliu i la planta de tractament de Castellnou de Seana a les comarques del pla de Lleida i el de Tremp al Pirineu.
Fonts de l’ARC van apuntar que els abocadors més petits no seran capaços d’adaptar-se als constants requeriments europeus i la tendència és anar cap al desplegament de plantes de tractament i concentrar l’activitat “en grans abocadors” on es primarà la “jerarquia” de residus ja que Europa marca altres maneres de gestionar els residus com l’avaluació energètica, entre altres. Més enllà de la gestió dels abocadors, el pla inclou inversions per un valor de 1.680 milions per a la millora d’una dotzena de plantes de tractament ja existents (120 milions) i la construcció de noves infraestructures per reciclar la fracció orgànica.
L’objectiu és augmentar la capacitat de reciclatge de Catalunya, passant de les 450.000 tones anuals a les 850.000 en deu anys. Pel que fa a la fracció resta està prevista una inversió de 221 milions d’euros per a la construcció de set noves plantes per passar d’una capacitat de tractament d’1,5 milions de tones anuals a 1,7 milions. Quant a les incineradores, l’objectiu és augmentar la capacitat de tractament fins a les 850.000 tones el 2035.