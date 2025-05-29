Almenar celebra 100 anys de la seua elèctrica municipal, un model únic i públic d’energia
El municipi del Segrià commemora el centenari de la construcció de la seua primera central i la creació de l’elèctrica municipal, una de la desena escassa que queden a Lleida . Subministra uns dos mil abonats, gairebé tots del poble i patrocina activitats d’entitats, esdeveniments i obres
Més del 90% dels habitatges i empreses d’Almenar reben l’electricitat de la companyia municipal. Aquest és un dels deu municipis lleidatans que encara en té una i l’únic que conserva a mans públiques la producció d’energia, la distribució i la comercialització als veïns. Quan la UE va obligar a separar aquestes tres activitats a començaments de segle, Almenar no va renunciar a cap. L’ajuntament va quedar com a propietari de la central hidroelèctrica, mentre que l’elèctrica municipal es va dividir en una distribuïdora i una comercialitzadora. Aquest cap de setmana se’n commemora el centenari amb prop de 2.000 abonats i projectes per assegurar el seu futur.
Tot va començar amb la Catalina, una central hidroelèctrica al canal de Pinyana que l’ajuntament va acordar construir l’any 1925. Va començar a produir el 1928 sota la gestió del consistori, que des del primer moment es va fer càrrec de la xarxa de distribució. Un segle després, la producció d’energia procedeix del Salt d’Almenar, una altra central construïda als anys 80 que genera 1.400.000 kWh a l’any, l’equivalent al 20% del consum del poble. Aquesta producció es ven a través de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE), al qual la comercialitzadora municipal compra el subministrament. Les línies elèctriques de la distribuïdora pública ja sumen 90 quilòmetres.
Arribar fins aquí no ha estat fàcil. En el sector de l’energia, l’elèctrica d’Almenar, amb quatre treballadors fixos i dos d’eventuals, té les mateixes obligacions davant l’administració i els consumidors que una multinacional. És un mercat cada vegada més exigent en tràmits i rendició de comptes, la qual cosa perjudica les operadores més petites i afavoreix la dissolució d’elèctriques municipals.
L’elèctrica d’Almenar, com altres companyies municipals, encara pot mantenir preus competitius al no repartir dividends. L’empresa pública patrocina des d’activitats d’entitats esportives, culturals i socials fins a la renovació de l’enllumenat i obres al patrimoni històric.
“Ningú no s’ha quedat sense llum per no poder pagar el rebut”
“Ningú no s’ha quedat sense llum per no poder pagar-la”, afirma l’alcaldessa d’Almenar i presidenta de l’elèctrica municipal, Teresa Malla, que afirma que “ens vam avançar anys” a la legislació que impedeix de tallar el subministrament a persones en situació de vulnerabilitat. “Durant la pandèmia, quan tot estava aturat, vam fer plans de pagament i de potència a la carta, especialment a comerços”, va indicar Malla, que va apuntar que això va suposar assumir pèrdues. “Tenir la nostra pròpia elèctrica ens aporta una injecció econòmica com a ajuntament i és bona per als abonats: no són un número, són veïns”, va concloure.
Celebració a l’actual central i l’antiga acollirà un museu
L’actual central hidroelèctrica serà escenari dissabte, a partir de les 19.00 hores, de la celebració del centenari de l’elèctrica municipal, amb un acte obert a tots els abonats. Començarà amb una visita a les instal·lacions de la central i inclourà música en directe i degustacions de diferents productes. Pel que fa a l’antiga central, ara en desús, el consistori ha iniciat les primeres actuacions per consolidar-ne l’estructura i frenar el deteriorament. Preveu rehabilitar-la a mesura que recapti fons per a això, a fi de convertir-la en un museu dedicat a la història de la producció i distribució de l’energia al municipi.