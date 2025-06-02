Un radar l'enxampa a quasi 200 km/h a la C-14 a Ciutadilla i els Mossos l'aconsegueixen aturar a Montblanc
El conductor, de 50 anys, ha estat denunciat penalment per la policia catalana, que va immobilitzar el turisme
Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 50 anys que circulava a 194 quilòmetres per hora en un tram de la C-14 al seu pas per Ciutadilla (Urgell), on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. L'infractor haurà de comparèixer davant del jutjat d'instrucció de Cervera quan sigui requerit.
Els fets van tenir lloc el passat divendres durant un control de velocitat establert al punt quilomètric 59 de la C-14. Cap a les 11 hores, el cinemòmetre va detectar un vehicle que superava en més del doble la velocitat màxima autoritzada en aquell tram, la qual cosa constitueix un delicte contra la seguretat viària.
Agents de trànsit de la Regió Policial Ponent i del Camp de Tarragona van aconseguir interceptar el vehicle a Montblanc. Després de verificar la infracció, els agents van procedir a la immobilització immediata del turisme, que ha quedat a disposició de l'autoritat judicial, mentre que el conductor haurà d'afrontar les conseqüències penals d'aquesta greu infracció.