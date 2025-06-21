La pedra s’acarnissa amb 1.120 ha de fruiters de pinyol i de llavor del Segrià i la Noguera
Agricultura estima danys de fins al 60%, mentre les organitzacions agràries adverteixen de casos amb pèrdues del 100%. Costos disparats a les finques, minves de cotitzacions i temor de pèrdues
La conselleria d’Agricultura ha fet un primer balanç de danys de la tempesta de granís i pedra de dijous a la nit: 1.120 hectàrees de fruiters de llavor i de pinyol de poblacions del Segrià i la Noguera afectades amb pèrdues de fins un 60% de la producció. Les afectacions més greus es concentren a Alguaire, amb unes 240 hectàrees amb danys del 50 i al 60%, i en alguns casos sobre zones on ja va granissar fa un mes, segons el departament que dirigeix Òscar Ordeig. En el cas del cereal, no s’observen danys gaire significatius, que arribin al 15 o 20%. La tempesta es va iniciar a la zona nord del Segrià i va descarregar inicialment pedra seca de fins a 3 centímetres de diàmetre.
El front es va dirigir del sud d’Almenar i fins a la ciutat de Lleida, afectant la Portella i Albesa, a la Noguera. Després de descarregar pedres de grans dimensions sobretot a Alguaire, va perdre intensitat a mesura que avançava sobre Rosselló, Torrefarrera, Alpicat i part de Lleida, on va caure granís barrejat amb aigua, de fins a mig centímetre de diàmetre, explica el departament.
Posteriorment, la tempesta es va tornar a intensificar el sud del municipi de Lleida, entre la partida de Butsènit i Alcarràs, descarregant pedres grans en algunes zones i poca quantitat, fins a arribar a afectar els municipis d’Albatarrec, Montoliu i Sudanell, en grau més baix.
Segons Agricultura, la fruita dolça, ja en recol·lecció, és el cultiu més afectat amb danys elevats a Alguaire, on ja va granissar fa un mes i on els camps que no es van veure afectats podrien arribar ara al 60% de pèrdues. Les organitzacions agràries, per la seua part, apunten a finques amb danys de fins el cent per cent, per exemple a la partida de Butsènit.
Les zones en les quals va caure menys pedra, encara que de mida gran, tindran danys d’entre el 20 i el 40%, segons el departament. La primera valoració d’Agricultura assenyala afectacions del 50-60% en 35 hectàrees de fruita dolça d’Almenar i 240 hectàrees d’Alguaire; del 30-40% en 60 hectàrees d’Albesa, 50 hectàrees de la Portella i 50 hectàrees del municipi de Lleida; i afectacions del 10-30% en 75 hectàrees de Rosselló, 60 de Torrefarrera, 85 d’Alpicat, 250 de Lleida, 105 d’Albatàrrec, 70 de Montoliu de Lleida i 40 de Sudanell. Aquesta és la novena tempesta de pedra de la primavera.
Les organitzacions agràries reclamen millores en l’assegurança. Apressen a una anàlisi d’experts de la situació tenint en compte el gran nombre de borrasques, les dates poc habituals i fins i tot la seua procedència, perquè la de dijous, expliquen, es va formar a les muntanyes i amb més o menys virulència, va travessar el territori fins a la costa.
A més, adverteixen que els efectes de la pedra no només redueixen la producció, sinó que disparen els costos i rebaixen liquidacions els afectats. És un còctel que, alerten, poden portar a les explotacions a acabar en pèrdues. Fonts del sector, a més, van reclamar que la conselleria concreti ajuts anunciats, com la millora del finançament de les assegurances o per afrontar la instal·lacions de xarxes antipedra.