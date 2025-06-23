L’Escola d’Art Ondara de Tàrrega forma futurs muralistes amb artistes de prestigi internacional
Guillem Font i Ivan Egea són muralistes de renom internacional i alhora professors del cicle formatiu d’Art Urbà a l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega. Per a l’alumnat, poder comptar amb professionals especialistes en la disciplina que exerceixin en actiu és clau
Poder tenir com a professors dos artistes de renom internacional en actiu és un luxe per als estudiants del cicle formatiu de grau mitjà d’Art Urbà (Revestiments murals) que imparteix l’Escola d’Art Ondara de Tàrrega. Es tracta de Guillem Font i Ivan Egea, que aporten els seus coneixements i experiència en el dia a dia com a muralistes a l’aula, fet que fa que les classes siguin molt enriquidores. El coordinador del cicle d’Art Urbà, Jeroni Martínez, ho té clar: “És imprescindible que el professorat que imparteix aquest cicle, sobretot els mòduls troncals, sigui de l’especialitat 819, que és la que correspon a Revestiments murals, i que exerceixi l’ofici de muralista en actiu, perquè aporta un valor afegit i alhora és necessari per a una formació de qualitat.”
Martínez explica que “el d’Art Urbà és un cicle molt complet en el qual s’ensenyen tècniques molt diverses, des de les més tradicionals com l’estucat i el trencadís fins a les més modernes amb esprais i altres especificitats com el control de trames, la paleta cromàtica o el control de plataformes elevadores”.
Per aquesta raó, per al coordinador del cicle, “és clau exercir en actiu l’ofici que estàs ensenyant, i alhora disposar de la formació tècnica necessària”.Gràcies al valor afegit que aporten professors com Guillem Font i Ivan Egea, el d’Art Urbà és un cicle amb molt bona acollida. Va començar el curs 2022/23 i des d’aleshores han passat més de mig centenar d’alumnes i han finalitzat els estudis dos promocions. A més, l’acollida per part de Tàrrega i dels pobles veïns també és molt bona i per a Martínez “poder treballar en projectes reals és clau per als futurs artistes”.
Guillem Font ha deixat el seu segell artístic arreu del món. És natural de Barcelona encara que fa un parell d’anys va aterrar a Tàrrega per compaginar la seua feina com a muralista amb la docència. Va començar a treballar com a autònom en el sector de la il·lustració amb tan sols 16 anys. Va viure a Ciutat de Mèxic durant una dècada on va acabar de formar-se en Belles Arts i va quedar captivat pel gran format, que exerceix des d’aleshores. Els seus murals es poden veure als Estats Units, Alemanya, Itàlia, el Marroc, Bèlgica, Àustria, Bulgària... En els seus treballs busca reconnectar les comunitats locals amb el seu patrimoni natural.
Així mateix, les seues propostes, amb un clar predomini d’escales grises i monocromies, conviden a reflexionar sobre la desconnexió amb la naturalesa i, com a causa de l’impacte humà, els ecosistemes perden progressivament els seus colors. Compagina la feina de mestre de taller del cicle d’Art Urbà amb Ivan Egea, amb el d’artista visual i codirector d’un col·lectiu d’art participatiu a Ciutat de Mèxic.
Per la seua part, Ivan Egea, d’Arbeca i també llicenciat en Belles Arts, treballa com a artista amb la seua parella, Estitxu Julián, amb el nom de Pangoico. La seua formació és d’escultor, encara que ara es dedica bàsicament als murals de gran format. Pangoico té un projecte que consisteix a il·lustrar amb una mirada actual i de forma divertida refranys de tota la vida amb l’objectiu final de crear un refranyer popular il·lustrat en diferents municipis de Catalunya.
D’altra banda, han pintat murals al Gargar de Penelles, el festival Torrefarrera Street Art i a Torrebesses, entre d’altres. A més, per a aquest estiu tenen diversos encàrrecs i participaran en el festival Cruïlla de Barcelona i el Menorca Street Art Festival.