Un bar d'un poble de Lleida de 4a generació: "venien pels seus calamars a la romana i molts em pregunten si els faré"

Ona Forn és la quarta generació de la seua família que regentarà el bar de Ca la Maria de Sant Guim de Freixenet. La seua besàvia va obrir el negoci el 1947 amb la mateixa edat que té ella ara, tan sols 20 anys. El pare de l’Ona, Joan Forn, explica que aleshores va arrancar des de zero i va haver de lluitar molt: “Els llençols que utilitzaven per a la pensió eren les estovalles del bar” i a la botiga del poble li van fiar un recipient per escalfar la llet i un ganivet. “I d’allà va nàixer Ca la Maria, del seu esforç i ara em fa molta il·lusió que el porti la meua filla.”

El negoci va créixer ràpidament i la Maria havia arribat a servir entre 150 i 300 esmorzars i menjars diaris. “Era un restaurant molt emblemàtic, la gent feia cua”, explica l’Ona, que sempre ha sentit dir que venia gent de tot Catalunya per la seua fama. “Venien pels seus calamars a la romana i molts em pregunten si els faré. No tinc la recepta, però ho farem bé, segur”, diu l’Ona entre rialles. El seu avi, Joan Forn, que ha passat tota la vida entre les parets d’aquest local, recorda que hi havia gent que venia de Tarragona per tastar els calamars: “Com pot ser que siguin més bons que els de la costa?”, es preguntaven els clients. A ell li fa especial il·lusió que porti el bar la seua neta: “Mai no m’hauria pensat que Ca la Maria tornaria a la família. Li desitjo molta sort.”

Joan Forn i la seua dona Angelina Aylon, amb el número 11457 d’aquest any i el dècim del 1903. - CARMINA MARSIÑACH

Durant més de 40 anys també va funcionar com a fonda. En els inicis, el local es va denominar Fonda España fins que el 1995 el fill de la Maria va decidir batejar-lo amb el seu nom.

Des que va acabar els estudis, l’Ona ha treballat al sector de l’hostaleria en cinc restaurants. L’1 de juliol obrirà portes i, de moment, no farà menús, servirà tapes i plats combinats amb productes de proximitat. “Estic nerviosa, i és una gran responsabilitat, però em fa molta il·lusió.” El seu pare, que també va portar el bar cinc anys, li aconsella que vagi a poc a poc i li posi moltes ganes. El que sí que té clar és que vol vendre el número de loteria que fa 122 anys que compren els veïns de Sant Guim de Freixenet, l’11457, però que no ha tocat mai. Un grup d’amics va decidir a quin número jugarien a l’atzar destapant cinc cartes al bar del poble, que després va passar a ser Ca la Maria.