El túnel del coll de Lilla entre Lleida i Tarragona, tancat mig mes del juliol en cada sentit

El túnel del coll de Lilla a l’A-27, la principal via d’enllaç entre Lleida i Tarragona, romandrà tancat durant la pràctica totalitat del mes de juliol, en sentit Mediterrani des d’aquest dilluns al 15 de juliol i cap a Ponent entre el 16 i el 31 d’aquell mateix mes, segons va informar en un comunicat el ministeri de Transports. L’itinerari alternatiu en tots dos casos serà la carretera N-240 pel port del coll de Lilla.

El motiu principal d’aquests talls consisteix en la realització de treballs de revestiment interior del túnel mitjançant pintura epoxídica. Aquest material, d’ús habitual en infraestructures metàl·liques i industrials, “reforça la protecció de llarg termini i facilita les tasques de neteja” i manteniment del túnel. Les obres tenen un pressupost de poc més de cinc milions d’euros.

L’A-27 s’ha consolidat com el principal itinerari per al trànsit rodat entre el pla de Lleida i les comarques del litoral tarragoní, tant per al transport de mercaderies amb origen o destinació al port tarragoní, com per als desplaçaments de lleure des de Ponent cap a la costa, que s’incrementen de manera notable amb l’inici del període vacacional. El túnel de l’autovia, que té una longitud d’1,4 quilòmetres, va entrar en servei a finals d’octubre del 2023.