Una masia plena d’art

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

La masia de Cal Castell de Castellserà es va convertir en un autèntic museu a l’aire lliure amb unes 160 obres dels germans artistes Àngels i Xavi Folguera així com de l’il·lustrador Iñaki Izquierdo, com a convidat. Malgrat les altes temperatures, van ser molts els que van visitar dissabte i diumenge la mostra artística Retalls de vida, en la qual també participa el músic David Pradas, que ahir a la nit va estrenar el seu nou espectacle musical: Cassigalls, 25 anys de música al mig d’un camp d’ametllers.

Àngels Folguera va explicar que aquesta proposta, Retalls de vida, va nàixer fa dos anys, però no s’ha pogut materialitzar fins a aquest 2025 per qüestions de salut. En un espai de 3.000 metres quadrats, van exposar creacions dels germans Folguera, entre les quals destacava una gran varietat de cadires de tota mena de mides (des de 30 centímetres fins a 2 metres) i colors, l’especialitat escultòrica de l’Àngels. A partir d’uns versos de Pradas també es podien veure unes il·lustracions de Xavi Folguera, així com un homenatge a la poma de Lleida que van fer tots dos germans. Pel que fa a l’artista convidat, a l’interior de la masia es podien veure algunes de les seues vinyetes centrades en la medicina que va fer durant els anys 70 i 80 mentre prenia apunts en la carrera de medicina així com pintures de paisatges amb un estil més figuratiu amb tècniques variades com l’oli i l’aquarel·la, entre les quals es podien veure vistes de Castellserà, una per exemple de l’església de Santa Magdalena i de la Casa dels Àngels del Mag Lari.

El públic també va poder participar-hi activament pintant en unes teles habilitades per a l’ocasió.

Retalls de vida és una iniciativa de tres persones. Àngels Folguera és artista autodidacta i s’identifica com virtualista amb una llarga trajectòria com a pintora i escultora, mentre que Xavi Folguera s’ha especialitzat a donar vida a objectes en desús. Des de fa més de 10 anys crea escultures amb metalls oblidats com coure, alumini i ferro per donar-los una nova vida. Finalment, David Pradas és músic i compositor i aquest any celebra vint-i-cinc anys de carrera musical. En aquesta primera edició, van comptar amb Iñaki Izquierdo com a artista convidat, un dibuixant autodidacte.