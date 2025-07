Desnonen una dona i els seus vuit animals al deixar de pagar la hipoteca la seua exparella el 2019

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

“La meua mare i els seus animals no tenen on anar. Ens hem passat la nit buidant la casa i ningú ens ofereix ajuda”, lamenta la filla d’E.M., una veïna de Balaguer de 70 anys que estè sent desnonada de la seua casa al carrer Almatà després de més de dos dècades vivint a la seua llar.

L’afectada, pensionista, va firmar la hipoteca fa més de vint anys juntament amb la seua llavors parella. “Ella ha estat pagant la seua part sense falta cada mes, però la seua exparella va deixar d’abonar la seua després de la separació, fa uns cinc anys, i amb la seua pensió no pot cobrir tota la quota”, explica la seua filla.

Dilluns vinent, E.M. haurà d’abandonar definitivament el seu habitatge, acompanyada de les seues vuit mascotes: quatre gats, tres gossos i un lloro. “No té on dormir, està a un pas del carrer, i a casa nostra ja estem al límit, no hi ha espai per a ella i les seues mascotes”, denuncia la seua filla, visiblement angoixada.

La família assegura que fa mesos que busca alternatives de lloguer assequible i sol·licitant ajuda tant l’ajuntament com serveis socials, sense èxit. “Teníem en marxa un contracte de lloguer social, però el pis va canviar d’immobiliària i l’actual ha optat per fer-la fora, i ara el seu cas està a la taula d’emergència, però sense solucions per ara”, afegeixen. Per la seua part, l’ajuntament de Balaguer afirma estar treballant en el cas des de fa dies i espera poder oferir una solució dilluns.