Anserall vol més aigua a l’esgotar-la pel creixement de la població

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de les Valls de Valira ha sol·licitat una nova concessió d’aigua a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) per poder proveir el poble d’Anserall. El creixement de la població, en especial durant els mesos d’estiu, provoca que els veïns es quedin sense cabal i obliga el consistori a proveir el poble amb l’ajuda de camions cisterna. La petició de concessió és per a un volum màxim anual de 13.185 metres cúbics, amb un cabal màxim instantani de 2,91 litres per segon, segons la documentació presentada davant la CHE.

Anserall es proveeix ara per ara de la captació que també porta l’aigua a Calbinyà i d’un pou. L’alcalde, Ricard Mateu, va explicar que “ha arribat el moment de construir una captació pròpia perquè l’aigua que derivem resulta insuficient amb el creixement de les cases rurals i dels veïns que disposen de segona residència”.

El projecte, que l’ajuntament ja té aprovat, contempla un nou punt de captació d’aigua superficial des del canal de reg de la Comunitat de Regants d’Aravell i Bellestar, que es proveeix del riu Valira, i la construcció d’una planta potabilitzadora, que posteriorment derivarà l’aigua fins al dipòsit regulador d’Anserall. “Serà costós perquè caldrà tractar-la i potabilitzar-la, però la sort que tenim és que el riu Valira no preveiem que ens doni cap problema de proveïment”, va explicar l’alcalde. La planta es construirà en sòl ara qualificat com rústic. Per a això, l’ajuntament ja treballa en la redacció i aprovació d’un pla especial urbanístic de la zona.

Obra l’any 2026

L’obra, que suposarà una inversió de més de 500.000 euros, s’haurà d’executar l’any vinent 2026. El consistori compta amb subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i ajuts del Pla únic d’obres i serveis (PUOSC). Segons la documentació presentada a la CHE i que està ara en període d’exposició pública, el punt de captació d’aigua del pou d’Anserall, al paratge Camps del Campanar, quedarà deshabilitat per falta d’aigua. Els cabals màxims instantanis de la presa de la Font de la Mina es reduiran a 0,05 litres per segon (l/s) i el del Pou Peresclusa o Pou del Prat Cebrià es reduirà a 0,7 l/s.

La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) també ha iniciat el tràmit d’exposició pública per a una altra concessió d’aigua al municipi de Bassella, en aquest cas de l’embassament de Rialb, per a ús de regadiu. La petició l’ha fet l’empresa Areas de Bassella, S.L., que ha sol·licitat una concessió amb un volum màxim anual de 10.000 metres cúbics i un cabal mitjà equivalent, el mes de màxim consum d’aigua, d’un litre per segon del curs del riu Segre, a l’embassament de Rialb. El cabal màxim instantani que es podrà impulsar a través d’una canonada de PVC de 63 mil·límetres de diàmetre serà de 3,5 litres per segon, segons detalla l’anunci de la Comissaria d’Aigües de la Confederació.

L’objectiu de l’actuació és instal·lar un reg d’humectació per aspersió de 5,71 hectàrees per al circuit de motocròs de Bassella (ubicat a les parcel·les 81 i 82 del polígon número 11).