Tens desnonament a Balaguer d'una dona i els seus vuit animals al deixar de pagar la hipoteca la seua exparella el 2019

Agents judicials van portar a terme ahir el desnonament d’una dona de 70 anys de Balaguer de casa seua al carrer Almatà després de mesos de negociació. La Paeria de Balaguer va intentar paralitzar l’ordre divendres passat a través d’un informe de Serveis Socials dirigit al jutjat, sol·licitant la suspensió fins a obtenir resposta de la taula d’emergència, però la jutge va decidir seguir endavant amb el procediment judicial, que es remunta al 2019.

Segons l’alcaldessa, Lorena González, “hem estat buscant alternatives per a l’afectada aconseguint una solució temporal a casa d’una de les seues filles mentre s’avalua el seu cas a la taula d’emergència”.

Alguns familiars, veïns i coneguts van protestar ahir davant l’habitatge per la situació complicada de l’afectada a causa de l’edat avançada i la seua precària situació econòmica, agreujada per la presència de diversos animals de companyia que també necessiten reubicació.

Precisament, es va aconseguir que la propietat permeti que alguns dels animals (tres gats) romanguin temporalment a l’habitatge mentre se’ls busca acollida. “Vindrem a alimentar-los a través dels treballadors del refugi d’animals”, va dir González, que també va fer una crida per trobar llars d’acollida per a aquests animals.

L’ordre d’execució hipotecària es va emetre el 2019, acumulant ja sis anys durant els quals s’han aconseguit diverses pròrrogues. Segons fonts municipals, la situació de vulnerabilitat de l’afectada ha permès retardar el desnonament en múltiples ocasions. La causa principal del desnonament és la impossibilitat de l’afectada per fer front als pagaments hipotecaris amb la seua pensió actual.

L’ajuntament seguirà “pressionant” la Generalitat perquè aquest cas sigui avaluat tan aviat com sgui possible per la taula d’emergència, esperant obtenir un resultat favorable que permeti oferir una solució per a l’afectada, reallotjada temporalment a casa d’una filla.