Un camió avariat amb 8.800 ampolles de cervesa a Vinaixa, tres sospitosos en una furgoneta i cap denúncia: els Mossos ho investiguen

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’origen d’un carregament de 370 caixes de cerveses que contenien 8.800 ampolles en un camió lleuger avariat al quilòmetre 175 de l’AP-2 a Vinaixa. Al lloc el conductor no hi era i el vehicle presentava una de les rodes destrossades. Els agents van veure que les caixes de cerveses estaven sense paletitzar i amb força desordre, per la qual cosa van sospitar que estaven davant el botí d’un grup de teloners que havien estat obligats a abandonar la càrrega després de l’avaria. La policia va trobar els suposats teloners uns quilòmetres més enllà, en una furgoneta aturada. Eren tres i va resultar que dos d’ells tenien antecedents per robatoris similars.

A prop del camió de cerveses els Mossos van trobar un turisme sense ocupants aturat al voral amb la roda punxada i ben a prop la furgoneta amb els tres suposats teloners. Els agents els van preguntar què hi feien allí i els van explicar que havien patit una petita avaria a la furgoneta, però que continuaven la marxa. Van negar tenir relació amb els altres dos vehicles, però la policia va comprovar els antecedents. A més, a la furgoneta portaven cúters i altres eines de tall típiques d’aquesta tipologia delictiva.

No s’havia rebut, però, cap alerta per robatori i amb altres patrulles es va fer una recerca per les àrees de servei i descans del tram de l’autopista fins al límit provincial, però no van localitzar cap camió violentat que transportés cervesa.

Com que no hi havia denúncia, quan van ser identificats se’ls va permetre continuar la marxa. La investigació continua oberta per si es rep cap denúncia concreta d’aquest carregament.