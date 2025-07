Set lots d’actuació a la via pública amb dos milions

Mollerussa ja ha elaborat un pla d’actuació que inclou set lots de millores a la via pública amb un pressupost de dos milions. Segons l’alcalde, Marc Solsona, la liquidació pressupostària del 2024, aprovada el 16 de juny, ha retardat en uns tres mesos la sol·licitud formal del crèdit bancari necessari per a aquests projectes, “malgrat que els indicadors econòmics de l’ajuntament són favorables”. Els set lots de millores urbanes estan organitzats per conceptes específics. S’inclouen asfalt, millores de les voreres, mobiliari urbà, adequació i supressió de 132 barreres arquitectòniques detectades al pla de mobilitat urbana de la ciutat, senyalització vertical i horitzontal, trams de desaigües i carril bici. “Aquesta organització permetrà que, una vegada elaborats els plecs dels concursos per executar les obres, ens sumarem a la central de compres de l’ACM, que ja té adjudicades les empreses que poden fer aquestes feines”, va explicar Solsona. Segons l’alcalde, aquest sistema permet una licitació més ràpida al tractar-se principalment d’un tema de concurrència ja resolt. Va avançar que possiblement en l’últim trimestre d’aquest any podran començar els treballs de millora.

El primer edil va recordar que el pressupost d’aquest 2025 contemplava fins a 4,3 milions per a inversions, i van recórrer a un crèdit d’uns altres dos milions per a obres a la via pública. L’objectiu del consistori és portar a terme fins a setanta-dos actuacions.

Solsona es va mostrar caut respecte als terminis concrets d’execució malgrat que va avançar que possiblement en l’últim trimestre del 2025 podrien començar els encàrrecs de les diferents actuacions i que també es farien el 2026.

Paral·lelament a aquest pla d’inversions a la via pública, el consistori ja té en execució una altra de les obres pendents des de fa mesos com és la reforma de les antigues oficines de CaixaBank, on s’ubicaran les oficines d’Acció Social, un projecte que va començar fa aproximadament un mes i que compta amb una subvenció de la Diputació de 329.195 euros.