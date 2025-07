Un poble de Lleida estrenarà escola després de fer les classes durant gairebé un segle als baixos de l'Ajuntament

El curs escolar vinent marcarà una fita per als escolars del Poal. Els una mica més de 60 alumnes del municipi iniciaran les classes a la nova escola El Roser, un equipament modern que substitueix les antigues dependències situades als baixos de l’ajuntament, on des del 1926 ha funcionat el col·legi públic. Durant dècades, el vell edifici ha acollit les aules en condicions cada vegada més precàries, amb greus carències funcionals i d’espai. Després de més de dos dècades de reivindicacions de la comunitat educativa i les famílies, l’octubre del 2024 es van iniciar finalment les obres del nou col·legi en un solar cedit per l’ajuntament. La inversió total ha estat d’1,6 milions d’euros.

El nou edifici, d’una sola planta, no només acull l’escola d’educació infantil i primària, sinó també una llar d’infants, amb una aula de 30 metres quadrats, finançada íntegrament pel consistori. Actualment, el centre compta amb 15 alumnes repartits entre I3, I4 i I5, mentre que la resta cursa els diferents nivells de primària.

A més de les aules, el nou equipament inclou espais com una biblioteca, una cuina i zones comunes pensades per al desenvolupament integral de l’alumnat. L’alcaldessa, Estela Lleonart, apuntava que l’objectiu del consistori és fer el trasllat l’últim cap de setmana d’agost, amb la col·laboració de les famílies del poble, perquè el curs 2025-2026 pugui començar en condicions òptimes a principis de setembre. “La nova escola és fruit d’un esforç col·lectiu i respon a una necessitat llargament esperada al municipi”, va explicar Lleonart, que va avançar que l’antic edifici del col·legi serà convertit en un centre de serveis per a les persones grans, ampliant així els serveis del municipi.

La primera edil va assegurar que les noves instal·lacions permetran als alumnes disposar d’un equipament amb totes les garanties de seguretat i funcionalitat, i es concentrarà tota l’oferta educativa en un mateix espai. Va recordar que, fins ara, els alumnes havien de sortir a la plaça pública de davant de l’ajuntament per canviar d’aula, un espai que també s’utilitzava com a pati, ja que el centre no disposava d’aquest àrea d’esbarjo perquè era molt petit.