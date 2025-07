La botiga virtual rural ja suma 300 articles

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La plataforma de comerç online entre micropobles del Segrià, creada en el marc del projecte Al poble hi ha de tot, va superar al juny les 300 referències de productes de proximitat. En el moment de la posada en marxa de la plataforma, el març passat, hi havia una quarantena de productes. Això suposa un avantatge per a les botigues implicades en el projecte, i es tradueix en un millor servei per als veïns i veïnes, que disposen d’una gran quantitat d’articles sense necessitat de desplaçar-se. A més, s’ha obert una nova via de venda per a productors i productores del territori. En aquest sentit, hi ha productors en llista d’espera que han sol·licitat formar part de la iniciativa i es continua treballant per oferir cada vegada una gamma més àmplia de productes.

Els productes es poden comprar des de tauletes instal·lades a les botigues de cada poble, o bé, a través del web www.alpoblehihadetot.cat. Els productes adquirits s’entreguen i paguen sempre a la botiga des de la qual s’ha fet la comanda, establiments que són el nucli del projecte.

Al poble hi ha de tot és el primer servei compartit de comerç en línia per afavorir la venda de proximitat que uneix comerços d’Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses. La iniciativa està impulsada des de l’Agrupació de micropobles del Segrià i compta amb suport de la Diputació.