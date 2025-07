La cadena 'low cost’ Action obre avui a Lleida la seua primera botiga a la província

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La cadena de descomptes Action ha inaugurat avui la seua primera botiga a la localitat de Tàrrega, ampliant així la seua presència al mercat espanyol fins assolir un total de 79 establiments. Aquest nou punt de venda, situat a l’Avinguda de Barcelona número 8, compta amb una superfície de 908 metres quadrats i ha suposat la contractació de 15 treballadors locals per gestionar les seues operacions diàries.

Action ofereix una àmplia selecció de 6.000 productes distribuïts en 14 categories diferents, des de joguets i manualitats fins articles per a la casa, jardineria, bricolatge i alimentació. Una de les senyes d’identitat de la cadena és la seua política de preus competitius, amb més de dos terços dels seus productes per sota dels 2 euros, així com la renovació constant del seu catàleg amb 150 noves referències cada setmana.

Bart Raeymaekers, Country Regional Director d’Action, ha manifestat la seua satisfacció per aquesta nova obertura: "Estem molt contents d’obrir la nostra primera botiga a Tárrega, tres anys després d’inaugurar el nostre primer establiment a Espanya. Els clients ens han acollit amb entusiasme i estem contents de poder atansar-los la fórmula Action. El nostre èxit es basa en la nostra sòlida fórmula i en el compromís i la implicació dels nostres equips, dels que estem molt orgullosos. Vull donar les gràcies a tots els que han contribuït a aquest èxit".

La cadena holandesa no només destaca pel seu model de negoci basat en preus baixos i rotació constant de productes, sinó també pel seu creixent compromís amb la sostenibilitat. Action ha implementat diverses iniciatives per reduir el seu impacte mediambiental, entre les quals es troba l’eliminació de les connexions de gas a tots els seus establiments, prevista per a finals de 2025, així com la utilització generalitzada d’il·luminació LED de baix consum a les seues botigues.

Quant als seus productes, Action manté estrictes estàndards sobre proveïdors i proveïment, buscant reduir l’empremta de carboni i augmentar la circularitat a tota la seua cadena de subministrament. Un exemple destacat és la seua política respecte als articles de cotó, on el 99% s’obté a través del programa Better Cotton i l’1% restant correspon a cotó orgànic certificat. Així mateix, la totalitat de la fusta utilitzada als seus productes procedeix de boscos gestionats de manera sostenible, ja sigui sota certificació FSC® o PEFC.

Una altra fita important en el seu compromís amb la responsabilitat social és que, des de 2022, tot el cacau fet servir als productes de marca pròpia Action prové de fonts de Comerç Just, garantint així condicions laborals dignes per als productors en origen.

L’obertura a Tárrega representa un nou pas en l’estratègia de creixement d’Action a Espanya, mercat en el que va desembarcar fa tot just quatre anys. Des de la seua arribada el 2021, la cadena ha experimentat una ràpida expansió per diverses comunitats autònomes, consolidant-se com una alternativa atractiva per als consumidors que busquen productes variats a preus assequibles.