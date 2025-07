Les 8.800 ‘coronitas’ seran destruïdes o donades a Vinaixa si no troben l’amo

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra continuaven ahir indagant per provar de localitzar l’amo de les 8.800 botelles de cervesa Corona, més coneguda com coronitas, que van trobar en un camió lleuger que fa uns dies va quedar avariat a l’AP-2 a Vinaixa i que sospiten que són robades (vegeu SEGRE d’ahir). El carregament i la camioneta estan sota custòdia a la comissaria de les Borges. En cas de localitzar l’amo –podria tractar-se d’un transport internacional–, la mercaderia serà tornada i presumiblement els tres individus que van ser identificats –dos dels quals amb antecedents– a prop del vehicle seran imputats pel robatori. Tanmateix, en cas que no aparegui el propietari, serà l’autoritat judicial l’encarregada de decidir què es fa amb les 8.800 cerveses. El més probable és que siguin destruïdes però n’existeix una altra, més remota, i és que siguin donades a l’ajuntament del municipi on va aparèixer el carregament, Vinaixa en aquest cas. En un cas recent, aparells d’aire decomissats de plantacions de marihuana van acabar sent donats a ajuntaments.