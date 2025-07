Revivint la pedra seca

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

La serra de la Llena, a la Pobla de Cérvoles, va acollir el cap de setmana passat, per segon any consecutiu, unes jornades dedicades a la difusió i recuperació de la pedra en sec, una tècnica de construcció mil·lenària declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco el 2018 que ha modelat el paisatge de les Garrigues. L’historiador local Manel Correa, impulsor de la iniciativa i col·laborador de la Wiquipedra –un portal digital que cataloga aquest tipus de construccions–, va destacar la participació d’unes 70 persones en els diferents actes organitzats. Les activitats van arrancar divendres a l’ermita de Sant Miquel, on es va inaugurar l’exposició fotogràfica Les construccions a la serra de la Llena, de l’activista cultural Xavi Solé Ubeda. Posteriorment, els assistents van fer una excursió per conèixer de prop elements patrimonials construïts amb aquesta tècnica, com aljubs, cabanes de volta, basses i altres tipus de cabanes tradicionals.

Durant el cap de setmana, hi va haver dos tallers pràctics per a la recuperació d’aquest tipus de construccions, guiats pel picapedrer i escultor Xavier Solé Borràs, amb la col·laboració d’Enric Gorgues i Josep Rubió, membre de l’associació Professionals i Amics de la Construcció Artesanal Tradicional (Pacat). Dissabte a la tarda, l’ajuntament va acollir la presentació del llibre El manual del marger, de Xavier Solé Borràs, que va anar seguida d’una taula redona amb experts en aquest patrimoni arquitectònic i cultural.

Diumenge, les jornades van acabar amb un vermut i una conversa amb Jordi Carulla, president de la Pacat, on es va reflexionar sobre el futur de la pedra en sec i la seua importància cultural i paisatgística.

Correa va valorar molt positivament l’acollida de les jornades i va avançar que ja s’està treballant en l’edició de l’any que ve, la temàtica del qual es podria centrar en construccions vinculades a l’aigua.

Camp de treball per recuperar camins i projectes a l’alça

En els últims anys, l’interès per rehabilitar el patrimoni de pedra en sec ha crescut a les comarques de Lleida i a la resta de Catalunya. La Universitat de Lleida va organitzar al juny un curs sobre aquestes tècniques a la Granadella i Torrebesses, mentre que el Museu de Camins fa dos anys que desenvolupa un projecte de divulgació en instituts de Tremp, Sort i Esterri.

Les jornades de la Pobla de Cérvoles van coincidir amb el camp de treball de la Fundació Escolta Josep Carol, en el qual joves de 14 a 17 anys van col·laborar en la recuperació de camins tradicionals que uneixen la Pobla, el Vilosell i Ulldemolins, utilitzant la pedra en sec per posar en relleu els recursos naturals, culturals i paisatgístics de la comarca.