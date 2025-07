Recuperant el castell

Publicat per CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creat: Actualitzat:

Uns 25 joves d’entre 13 i 17 anys han treballat del 30 de juliol fins avui en la neteja de la planta del castell medieval de Cervera per deixar visible les restes de l’antiga edificació, on es va originar la ciutat fa pràcticament 1.000 anys. Formen part dels camps de treball estatal i local impulsats per l’Associació Cultural La Nova de Cervera, la direcció general de Joventut, la Paeria de Cervera i gestionats per la cooperativa d’orcio Quàlia.

Segons l’historiador i arqueòleg de La Nova, Miquel Pol, es tracta d’una actuació prèvia a la intervenció arqueològica prevista al castell el 2026, coincidint amb el mil·lenari de la ciutat. Juntament amb la brigada municipal han desbrossat la zona “per detectar les estructures que podran ser útils per a futures intervencions arqueològiques”, explica Pol. El treball també ha servit per detectar murs en mal estat i poder consolidar-los. “L’objectiu és que el castell pugui acabar sent un espai visitable, no només com un punt turístic sinó cultural”.

Ahir la directora general de Joventut de la Generalitat, Clara Quirante, va visitar el camp de treball i va destacar el seu “component cultural que permet conèixer el territori”. Per la seua part, Ramon Augé, primer tinent d’alcalde de la Paeria, va agrair als joves i les entitats implicades en la recuperació del castell, “el punt zero de la nostra ciutat que va nàixer a partir d’una torre de fortificació”. Per la seua banda, la regidora de Joventut, Carolina García, va destacar que és una oportunitat per “recuperar la història i que els joves facin seu el patrimoni”.

Les últimes intervencions arqueològiques al castell es van portar a terme abans del 2008 i en els últims 20 anys l’edificació, que va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional, ha estat pràcticament abandonada.

Segons els arqueòlegs, el castell conserva una fase original del segle XI, diverses ampliacions de l’època medieval fins al segle XV, quan va patir una important destrucció durant la guerra civil catalana, i fases de reconstrucció entre el segle XV i el XVIII. Posteriorment, va funcionar com a escorxador i va ser un punt de vida per a la gent de Cervera com una zona de lleure i com a parc. A la plaça del castell es va desenvolupar l’espectacle de l’Aquelarre del 1997. “Es va transformar en un espai social i volem que es mantingui, però preservant les seues estructures”, diu Pol.

30.000 joves a les activitats d’estiu a Lleida

Durant aquest estiu més de 30.000 joves participen en 900 activitats de lleure i esports a la demarcació de Lleida, segons va explicar la Directora General de Joventut, Clara Quirante, durant la seua visita a la Segarra. Un 88,5% són de lleure i la resta de caràcter esportiu, dirigits per més de 5.000 monitors.

En total hi ha 424 casals d’estiu, 137 acampades, 104 colònies i 40 camps de treball. Quirante va posar en relleu el treball fet per “aconseguir que els joves s’impliquin en el territori i tinguin activitats d’estiu de qualitat”.