En llibertat l'alcalde d'Arbeca detingut ahir acusat de maltractar l’exparella i mossegar un mosso

Els Mossos d’Esquadra van detenir vora la una de la matinada de divendres a dissabte l’alcalde d’Arbeca per ERC, Sergí Pelegrí, de 46 anys, per presumpta agressió i maltractament a la seua exparella i agressió a un agent, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. Pelegrí va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes de maltractaments en l’àmbit de la llar, lesions i atemptat a l’autoritat.

El primer edil va ser traslladat a la comissaria dels Mossos de les Borges Blanques, i avui ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat. Sobre ell hi consten dues causes: maltractament puntual i atemptat als agents de l'autoritat. La víctima està citada al jutjat de violència de gènere per a declarar, cosa que modificarà la situació personal de l'acusat.

És alcalde des de l’any 2019, forma part del consell comarcal i és el director de l’Escola Abat Ruera de Puiggròs.

La detenció es va produir a les 0.40 hores al carrer Alcalde Ramon Pifarré al domicili de l’investigat. La policia hi va acudir al ser alertada, pel que sembla, per la seua exparella, que estava acompanyada per una amiga. Els agents van anar al lloc, es van entrevistar amb els implicats i, davant dels indicis d’una presumpta doble agressió, van procedir a arrestar-lo. Fonts policials van explicar que l’home “es va mostrar poc col·laborador i es va resistir de manera activa”, arribant a mossegar a l’espatlla un dels agents durant la detenció.

D’aquesta forma l’acusen de tres delictes: violència en l’àmbit de la llar, lesions i atemptat a l’autoritat. Pelegrí va ser traslladat a la comissaria de la capital de les Garrigues a l’espera de passar aquest matí a disposició judicial a Lleida.

A la tarda, la seua exparella va fer públic un comunicat en el qual va explicar que “he procedit a retirar la denúncia presentada contra la meua exparella, Sergi Pelegrí”. També va afegir que “vull expressar el total desacord amb la repercussió mediàtica d’aquest fet, i que ha suposat un menyspreu personal i un perjudici a la imatge del senyor Pelegrí, totalment disconforme amb la realitat dels fets ocorreguts, que en cap cas no poden associar-se a un delicte de maltractament en l’àmbit de la llar o violència domèstica”.

Després de conèixer-se el cas, ERC el va suspendre de tota vinculació amb el partit i li va exigir la renúncia immediata tots els càrrecs públics (vegeu desglossament). Pelegrí va guanyar per segon cop el 2023 i va obtenir 6 regidors. L’actual tinent d’alcalde és Francesc Roset, que, en el cas de la dimissió de l’investigat, podria ser el primer edil. Completen el ple Compromís per Arbeca, amb 4 representants, i Junts per Catalunya, amb 1.

El març del 2024, els Mossos van detenir al llavors alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, per la presumpta agressió sexual a una menor, maltractaments a la seua dona i amenaces a una professora. Les dos últimes van ser arxivades i sobre la primera, la Fiscalia també n’ha demanat el sobreseïment.

El partit li exigeix “la renúncia immediata de tots els càrrecs”

ERC va emetre un comunicat ahir al matí en el qual va afirmar que a Sergi Pelegrí “se’l suspèn de tota vinculació amb el partit (no milita) i li exigeix la renúncia immediata a tots els càrrecs públics”. A més, va afegir que “considerem que aquests fets són absolutament incompatibles amb els valors republicans i amb l’exercici de qualsevol responsabilitat institucional. Esquerra manté una posició de tolerància zero davant de qualsevol actitud o agressió masclista i contra l’autoritat”.

Per la seua part, el grup municipal de Compromís per Arbeca, vinculat al PSC, va condemnar els fets i va demanar-ne la dimissió. La formació també assegura que donarà suport a qualsevol candidatura alternativa a l’alcaldia liderada per ERC. Al seu torn, Junts en va reclamar la dimissió immediata “per preservar l’exemplaritat institucional”.

Va recordar el dret a la presumpció d’innocència fins que existeixi una resolució judicial ferma, però “des del nostre punt de vista, resulta absolutament incompatible amb l’exercici de responsabilitats públiques i amb la representació institucional d’una administració local”.