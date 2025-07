Paratges naturals i romànic, principals reclams turístics

Amb permís dels aficionats a l’esquí i als esports d’aventura, el Parc Nacional d’Aigüestortes és, setanta anys després de la seua creació i amb més de mig milió de visitants a l’any, el principal reclam turístic de les comarques de Lleida. L’acompanyen la resta de parcs naturals (Alt Pirineu i Cadí), que tanquen el cercle de paratges com a primera opció dels visitants. L’afluència en aquests espais es va disparar arran de la pandèmia i el seu èxit va obligar a regular-hi l’accés, de manera que si el Parc Nacional ha millorat els que ja tenia delimitats a Espot i Boí, a Aran limita actualment amb un pàrquing de pagament l’entrada a sis espais naturals i els parcs apliquen també restriccions. Mont-rebei ho fa ja per les entrades de Sant Esteve de la Sarga i Àger.

Més enllà de la naturalesa, el romànic (el que és patrimoni de la Unesco i el que no ho és) registra unes 150.000 visites cada any i els museus de Lleida, més de 100.000. El director del Patronat de Turisme de la Diputació, Juli Alegre, destaca també l’atractiu de la Seu Vella i la gastronomia. Alegre va recordar ahir que la corporació està ajudant a monitorar a través de comptadors l’afluència a alguns espais turístics per abordar la seua regulació en cas que sigui necessària. Una cosa que “fa 15 anys era impensable”, va admetre. “Els nostres recursos tenen un valor” que cal preservar. Va destacar també que Lleida, i el conjunt de Catalunya, ha començat a prioritzar el benestar del resident per al desenvolupament d’un turisme sostenible i fins i tot regeneratiu. “Busquem el millor turisme, és el pas del volum al valor”, remarca.

L’estany d’Ivars i Vila-sana, el Parc Astronòmic del Montsec, la Ruta del Císter o el Tren dels Llacs són altres dels atractius més sol·licitats a Lleida.