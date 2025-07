El Govern prepara ajudes pels afectats de l'incendi de Torrefeta

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

El Govern català ha anunciat la preparació d'un paquet d'ajudes pels damnificats per l'incendi de Torrefeta i Florejacs que va cremar més de 5.000 hectàrees i va provocar la mort de dues persones l'estiu passat. Els alcaldes dels municipis afectats ho han confirmat després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, segons han confirmat fonts de l'executiu a l'ACN. La mesura arriba després de gairebé un any de l'incident i pretén donar resposta a les necessitats urgents del territori.

Els batlles de la zona han rebut la notícia amb satisfacció i han celebrat que Illa comparteixi la seva visió sobre la necessitat d'implementar un canvi en la gestió territorial, apostant pel model de mosaic agroforestal. Tanmateix, han aprofitat l'oportunitat per sol·licitar una flexibilització de les restriccions actuals que afecten els pagesos i han reclamat una millor coordinació entre els diferents agents que intervenen durant un incendi forestal.

Representants de la Segarra, la Noguera i l'Urgell, juntament amb els presidents dels respectius Consells Comarcals i el de la Diputació de Lleida, han mostrat optimisme davant la imminent aprovació del primer paquet d'ajudes. El president del Consell Comarcal de la Segarra, Ramon Augé, ha explicat que una part podria aprovar-se al Consell Executiu d'aquest dimarts, tot i que ha reconegut que les mesures corresponents al Departament d'Agricultura encara estan en fase d'elaboració.

La valoració completa dels danys continua en procés

Augé ha detallat que la tasca d'avaluació dels danys en camps de cultiu i infraestructures, com ara camins, segueix activa i que actualment resulta difícil determinar "el 100% dels danys". Ha subratllat la importància que les ajudes públiques arribin on no ho fan les assegurances, garantint així una cobertura completa per als afectats per aquest incendi que va afectar greument la comarca durant el 2024.

Cap a un nou model de gestió territorial

La reunió celebrada aquest dilluns ha servit perquè els alcaldes presentin al govern català diverses propostes de millora elaborades durant les darreres setmanes. Augé ha destacat que el president Illa coincideix amb la necessitat d'impulsar un canvi de mentalitat en la gestió del territori, recuperant el model de mosaic agroforestal que, segons ell, implica "canviar la gestió forestal i agrícola".

Els representants locals han defensat la necessitat de relaxar algunes de les restriccions que afecten el sector agrícola, com ara la recuperació d'antics camps de cultiu o l'obertura de camins per facilitar el pas de la maquinària agrícola moderna. "Es tracta de fer el que els nostres avis feien, però utilitzant les tècniques actuals i utilitzant la tecnologia actual", ha explicat Augé, subratllant la importància d'adaptar les pràctiques tradicionals als mitjans contemporanis.

Cartografia del territori i millor coordinació

Una altra de les peticions presentades ha estat la creació d'una cartografia completa del territori que registri tots els recursos disponibles. Aquesta eina permetria identificar tant els hidrants com altres elements essencials, com l'estat d'ocupació de les masies o la ubicació de les granges, facilitant així la tasca dels cossos d'emergències en futures situacions crítiques.

Per la seva banda, l'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernández, ha valorat positivament la recepció de les propostes i ha assegurat que els batlles s'han sentit "escoltats" des del primer moment. Ha explicat que aquestes propostes ja s'havien treballat prèviament en reunions amb la delegació del Govern i la Diputació de Lleida, i ara caldrà esperar que la Generalitat les analitzi per plantejar actuacions concretes.

Fernández també ha destacat la importància de millorar la coordinació entre els diferents cossos d'emergències i els agents locals. "La gent del territori, com els alcaldes, alcaldesses, agents i pagesos, ha de ser integrada en la gestió de l'emergència des del primer moment", ha afirmat, posant en valor el coneixement del terreny i dels recursos que tenen els habitants de la zona.

A la reunió també hi han participat la consellera d'Interior, Núria Parlón; el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig; la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, i el secretari de Governs Locals i Relacions amb Aran, Xavier Amor, mostrant el compromís del Govern amb les zones afectades per aquest greu incendi forestal.

