Els serveis socials salven de l’ablació dotze nenes

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

El dispositiu de prevenció per a casos de mutilació genital va evitar l’any passat que una dotzena de nenes residents en diferents localitats de la Llitera fossin sotmeses a pràctiques d’ablació als països d’origen dels seus pares, segons recull la Memòria de Serveis Socials de la Comarca.

L’apartat de prevenció i inserció dins de l’entorn de famílies i menors recull dotze actuacions en l’àmbit de “coordinació en matèria de mutilació genital femenina, quan afecta menors, amb centre escolar i centre de salut”.

“Es van obrir dotze protocols l’últim any, però no se n’ha concretat cap, és a dir, que les nenes no han estat sotmeses a ablacions”, expliquen fonts de la Comarca de la Llitera.

L’ablació és una pràctica tradicional en algunes cultures africanes en les quals a les dones, principalment abans que assoleixin l’adolescència, se’ls extirpa parcialment o totalment els genitals externs.

Tanmateix, una actuació d’aquest tipus, enquadrada entre els delictes greus de lesions del Codi Penal al suposar la pèrdua d’un òrgan, es castiga amb penes de sis a dotze anys de presó.

Quan és comès a l’estranger contra un ciutadà de l’Estat espanyol és perseguible per l’Audiència Nacional en un enquadrament processal similar al del petó forçat del qual va ser objecte la futbolista Jennifer Hermoso a Austràlia.

Pèrdua de la pàtria potestat

I, quan l’autor o l’inductor és el pare, la mare o ambdós, comporta la pèrdua de la pàtria potestat per un període de quatre a deu anys, o de la tutela o l’acollida si és el cas, sempre que el jutge estimi aquest càstig complementari “adequat a l’interès del menor”.

En el dispositiu de prevenció d’aquest tipus d’accions a la Llitera participen els Serveis Socials de la Comarca, els centres educatius i els centres de salut.

“Quan es detecta que una nena viatjarà a algun país en el qual es practica l’ablació, a la família se li comunica quin és la situació aquí, se’ls adverteix que es juguen la pàtria potestat i una condemna de presó i se’ls explica que a la tornada la noia serà sotmesa a una revisió al centre de salut. De fet, se les cita per fer-se-la”, expliquen les mateixes fonts.

L’exposició a pràctiques com l’ablació, que s’executa entre la lactància i els quinze anys segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), és un dels riscos associats als viatges de menors a determinades àrees del planeta, als quals no és freqüent desplaçar-se des dels països europeus per passar les vacances amb nens.

D’altra banda, la pràctica d’aquesta mena de mutilacions “es concentra principalment al voltant de trenta països de l’Àfrica i l’Orient Mitjà, també en alguns països d’Àsia i l’Amèrica Llatina i entre les comunitats que procedeixen d’aquestes regions”, adverteix el Parlament Europeu.

Programes d’integració social

La comarca de la Llitera desenvolupa diversos programes d’integració social i cultural per als amplis sectors de la població originaris d’altres àmbits culturals i també per al seguiment de nens i adolescents, en alguns casos amb actuacions transversals de culturalitat i edat com la de la prevenció de l’ablació.