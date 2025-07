El ple municipal d'Arbeca dona compte de la renúncia de Sergi Pelegrí, que ja no és alcalde

El ple municipal accepta la renúncia de Sergi Pelegrí, que ja no és alcalde d'ArbecaGERARD HOYAS

El fins ara alcalde d'Arbeca, Sergi Pelegrí, ha deixat el càrrec aquest vespre després que el ple municipal hagi donat compte de la seva renúncia, registrada aquest migdia. La decisió arriba després de la seva detenció el cap de setmana per presumptes lesions i per haver mossegat un agent dels Mossos d'Esquadra. Pelegrí, que ostentava l'alcaldia des del 2019, va registrar la seva dimissió aquest dimarts al migdia.

El ple s'ha celebrat amb l'absència del ja exalcalde i amb deu dels onze regidors que conformen el consistori arbequí. L'Ajuntament d'Arbeca compta actualment amb sis regidors d'ERC, quatre de Compromís (associat amb el PSC) i un de Junts per Catalunya, configurant així un ple que avui ha quedat dividit amb cinc membres del govern i cinc de l'oposició.

Cronologia dels fets que han portat a la dimissió

Els esdeveniments que han precipitat aquesta situació es remunten a la matinada del divendres al dissabte, quan Pelegrí va ser detingut per presumptament agredir la seva exparella i mossegar un dels agents que va acudir al domicili després de rebre un avís. El jutge de guàrdia de Lleida el va deixar en llibertat amb càrrecs el dilluns, estant investigat com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l'àmbit familiar, lesions i atemptat contra l'autoritat.

El grup municipal d'ERC ha defensat durant el ple tant la integritat de la institució com la presumpció d'innocència de Pelegrí, argumentant que el que li va passar a l'alcalde pertany a l'àmbit íntim i familiar. Per contra, tant Junts com el PSC han recordat en declaracions prèvies a la premsa que havien demanat la renúncia de l'alcalde després de conèixer els fets.

Procés per escollir nou alcalde

Amb la renúncia acceptada, s'obre ara un termini de 10 dies per convocar un ple d'investidura, que estarà condicionat a la recepció de la credencial de la Junta Electoral per a la nova regidora que ocuparà la vacant. Segons han explicat fonts municipals, la investidura del nou alcalde es preveu celebrar entre finals de juliol i principis d'agost de 2025, mentre que el ple del cartipàs es durà a terme a principis o mitjans de setembre.

Cal recordar que l'exparella de Pelegrí, que inicialment havia interposat una denúncia, la va retirar hores després durant la mateixa tarda de dissabte, assegurant en un comunicat que els fets ocorreguts "en cap cas no poden associar-se a un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar o violència domèstica". Tot i això, la investigació judicial continua en curs amb dues causes obertes: maltractament puntual i atemptat a agent de l'autoritat.