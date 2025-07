Cuidar animals fomenta l’arrelament social

Participants en el camp de treball, usuaris del parc caní i voluntaris, ahir en una visita oberta. - A.M.

La intervenció de joves participants en el camp de treball organitzat per l’ajuntament de Mollerussa ha permès millorar el parc caní amb accions com la implementació de zones d’ombra, un mural amb siluetes de gossos i la neteja de tot l’espai. Nens i nenes van explicar ahir en una visita oberta a les instal·lacions que quan van iniciar l’activitat, el passat 30 de juny, la zona estava coberta per males herbes i “gràcies a tots els joves i usuaris l’hem millorat molt”, va assenyalar Irene Ticó, voluntària del centre.

El camp de treball acaba divendres a l’haver finalitzat l’objectiu de millorar el parc caní a través del joc i reforçar l’arrelament dels usuaris i la participació activa en la comunitat. Les jornades van dirigides a joves del municipi d’entre 12 i 16 anys.

Es tracta de la cinquena edició del camp de treball de Mollerussa, una activitat finançada pel pla educatiu d’entorn i que compta amb la col·laboració de l’empresa local Garrofé. Laia Martínez, etòloga de l’espai Wau de Golmés, va assenyalar que en aquest cas l’activitat s’ha centrat en el benestar caní i les necessitats bàsiques d’aquests animals, encara que la intervenció “haurà de continuar-se, no només en el manteniment, sinó també amb el desenvolupament d’arbres, material i d’altres”.

Al seu torn, la tècnica de Joventut, Montse Llovera, va visitar l’enclavament amb el personal de Quàlia i amb usuaris del parc.