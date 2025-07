“Ens diuen voluntaris però som bombers low cost”

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El col·lectiu Bombers Precaris en Lluita va denunciar ahir en un comunicat que gairebé un terç del dispositiu d’estiu de la Generalitat està format per bombers “desprotegits” que estan treballant en una situació “límit”. Es tracta dels “mal anomenats” Bombers Voluntaris, uns 1.577 dels 4.507 de l’operatiu contra incendis, que reivindiquen que realitzen les mateixes tasques que els funcionaris i estan integrats dins del mateix dispositiu. No obstant, no tenen els drets laborals reconeguts i se’ls donen “materials i vehicles vells per decisió arbitrària”, van assenyalar. A més, asseguren tenir una cobertura sanitària “deficient”. “Ens diuen voluntaris però en realitat som els bombers low cost”, lamenten. Així mateix, van anunciar mobilitzacions i emprendre accions legals una vegada acabi l’estiu.

Aquests bombers asseguren que no compten amb cobertura de la Seguretat Social en cas d’accident. En aquest sentit, expliquen que, malgrat que durant els últims anys se’ls hagi dit que la qüestió estava solucionada, no disposen d’una cobertura sanitària que respongui a les conseqüències d’un possible accident ni derivacions posteriors. Afegeixen que tampoc tenen prevenció de riscos laborals ni es realitza seguiment de malalties derivades de la seua activitat.

Més enllà de l’àmbit sanitari, asseguren que se’ls priven de recursos, capacitació i cobertures per realitzar la seua tasca “per decisions arbitràries”. Afegeixen que això fa que aquest col·lectiu quedi en un paper secundari i insisteixen que això és així “exclusivament per decisions irresponsables de qui porta el timó del cos”.

Mobilitzacions i accions legals

El col·lectiu assegura que, malgrat la situació actual, continuaran lluitant per oferir “el millor servei” a la ciutadania, que reconeix que “no en té la culpa”. No obstant, anuncien que al finalitzar l’estiu emprendran mobilitzacions i accions legals. Aquest diari va intentar ahir recollir la versió de la Generalitat de forma infructuosa.